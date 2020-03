הקריירה של ליידי גאגא מתבססת איזון בין צרכי הקהל – להיטי מוסיקת EDM, תלבושות מפוארות של אלת חלל, לבין תחומי העניין הרחבים שלה. אחרי Star Is Born גאגא ממקדת את עצמה שוב בפופ. הסינגל הוא גאגא מובהק בהפקה חלקלקה, מועצמת בקליפ אפי ביזארי מסוגנן. . "אהבה טיפשה" הוא רצועת אלקטרו-פופ אפרו דאנס, שבה גאגא שרה על התאהבות במישהו ועל רצון בלתי הפיך לקבל אהבתו. זהו הסינגל הראשי מאלבום האולפן השישי הקרוב שלה.

גאגא רוצה להיות במקום נכון אומנותית ומסחרית בתחרות עם מלכות פופ חדשות כמו דואה ליפה, שהסינגלים שלה קידמו אותה לדרג חדש של כוכבת פופ. אצל גאגא התעורר התיאבון לסוג כזה של צליל מרומם, והיא מצליחה לחזור לתזזית הבלתי מעורערת זו שהפכה אותה למה שהיא.

"אהבה טיפשית" רועשת ואופורית, אך אינה מורכבת יתר על המידה. הסימן של כל סינגל מוביל של גאגה הוא באקשן. השיר נשמע כמו להיט בטוח, גאגא מכירה את הקהל שלה. הסרטון צולם באייפון 11 פרו ע"י הבמאי האוסטרלי דניאל אסקיל. הוא משדר משהו לא מציאותי , מעין גרסה למסע בין הכוכבים בכוריאוגרפיה חזקה מאוד. גאגא אינה צריכה את השיר הזה כדי להוכיח שוב אינה רק אחד האמנים המוכשרים בפופ, אלא גם הזיקית המגוונת ביותר בג'ונגל תעשיית המוסיקה הזו.

You're the one that I've been waiting for

Gotta quit this cryin', nobody's gonna

Heal me if I don't open the door

Kinda hard to believe, gotta have faith in me

(Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me

(I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out

Look at me now

'Cause all I ever wanted was love

(Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh

(Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh

Hey-ah, hey-ah

All I ever wanted was love

(Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh

(Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh

(Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Higher, higher

Lady Gaga Stupid Love

