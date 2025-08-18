ליעד מי? אין שם משפחה, אין סיפור. רק ליעד והשיר. צודק – העיקר ה"איך" לא ה"מה". מה"איך" עשויה להיפתח הטובה.היא מתחילה מצלילים הרמוניים שמיימים, ממשיכה במנגינה קסומה, טון רך מתכוון שעולה לאט עם הגלים, מתרפק על אהבתו הנכזבת על רקע הכחול של הים.

זוהי בלדת פרידה רגישה שמציפה רגשות של געגוע, כאב, אהבה אבודה והשלמה עם הסוף. השיר פותח בתמונה של אנשים שמחים בים – לעומת הדובר, שמרגיש לבד ומבודד ברגשותיו: – "הלוואי הייתי קצת כמוהם/ לא חושב יותר מדי על החיים". זו קנאה תמימה באנשים שחיים את הרגע, בניגוד אליו, שנשאב לעומק הרגשי והכואב של הפריד

כמו רצועת חוף שקטה אחרי סערה – השיר מהדהד ברגש עצור אך סוחף. הים הוא סמל חזק בשיר, והוא משמש כמעין מטפורה לנפש של הדובר. כמו הגלים, הרגשות עולים ויורדים – לפעמים עוצמתיים, לפעמים שוקטים, אך תמיד נוכחים: – "והגלים גלים גלים גלים עולים… והגלים גלים גלים גלים יורדים…" הגלים משקפים את המצב הנפשי התנודתי של הדובר – סערת הרגשות בעקבות עזיבתה של האהובה, ולעיתים גם את תנועת הזמן והחיים שממשיכים למרות הכול.

שורת דימוי יפה: העיניים שלה מתוארות כלגונה כחולה, מקום יפהפה אך עמוק, כזה שאפשר "לטבוע" בו. יש בהם גם קסם וגם סכנה: – "כבר טבעתי מזמן… יותר מדי זה קצת מסוכן". היופי שלה כובש – עד כדי כך שהוא כמעט מאיים. זהו יופי שמהפנט, אבל גם גורם לאובדן שליטה.

הוא בורח אל הים כשכואב לו – מקום של שקט ושלווה פנימית: "אני תמיד בורח אל הים/ באי שלי יש שקט אין אדם" – הים הוא גם המקום היחיד שבו אפשר לנשום, להתכנס פנימה, ולהרגיש בטוח. אבל גם שם – אין מנוס מהזיכרונות שלה.

ליעד שר אהבה אבודה, והשלמה עם הפרידה. הוא אינו מבין למה עזבה – אבל יש קבלה שקטה של העובדה שהיא איננה עוד, והיא לא תחזור: – "לא נשאר לנו עוד רגע את יותר כבר לא תהיי איתי".

האהבה אולי הסתיימה, אך הזיכרונות שלה ממשיכים להכות כמו גלים. יש כאב, אבל גם השלמה עם הסוף – כמו גאות ושפל, גם רגשות באים והולכים. בסופו של דבר, כל שנשאר הוא הדהוד של אהבה שכבר לא קיימת, אך עדיין חיה בתוך הלב.

המנגינה, הטון של ליעד משדרים כאב עדין, לא התייפחות דרמטית. זה כולו של השיר הזה, והעטיפה האקוסטית שלו מסייעת לנרטיב לגעת בלב.

ליעד גלים צילום : דניאל הנרי ריינהרץ בימוי : איילון מלחי תסריט : איילון מלחי וליעד

אנשים במים מחייכים

כאילו זה היום האחרון

הלוואי הייתי קצת כמוהם

לא חושב יותר מדי על החיים

העיניים שלך כמו לגונה

כחולה כבר טבעתי מזמן

ואיזה יופי כמה יופי יש בך

יותר מדי זה קצת מסוכ

והגלים גלים גלים גלים עולים

ואת איתי בראש עדיין גם באלף ימים

והגלים גלים גלים גלים יורדים

לא נשאר לנו עוד רגע

את יותר כבר לא תהיי

איתי

לאיפה את נוסעת כשעצוב לך

אני תמיד בורח אל הים

באיזה חוף את מרגישה בטוח?

באי שלי יש שקט אין אדם

אמרתי לך הכל ואת עוזבת

הבטחתי לך עולם ואת הלכת

נתתי את הלב זה לא הספיק לך

לאט אני הולך ונעלם

והגלים גלים גלים גלים עולים

ואת איתי בראש עדיין גם באלף ימים

והגלים גלים גלים גלים יורדים

לא נשאר לנו עוד רגע

את יותר כבר לא תהיי

איתי

איתי

