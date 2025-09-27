אין שיר שיצא רשמית בשם "Toxic Air" של לנה דל ריי בהשתתפות בילי אייליש. בעוד שישנם סרטונים שיצרו מעריצים ביוטיוב הטוענים שהם השיר, סביר להניח שאלה אינם מורשים או מזויפים, שכן שיתופי פעולה גדולים בין האמנים, כמו הביצוע המשותף שלהם ל-"Ocean Eyes" ו-"Video Games" בקואצ'לה בשנת 2024, תועדו אך אינם כוללים את השיר הספציפי הזה.

את השם "Toxic Air" וסרטונים קשורים ניתן למצוא בפלטפורמות כמו יוטיוב, אך אינם שירים רשמיים של האמנים. ביוטיוב נכתב מתחת לקליפ: This track was fully produced, mixed, and mastered by Me. מיהו ה- Me? . אז כן, החל מיצירת הקטעים ועד לעיבוד השירה באמצעות טכניקות מעורבת בינה מלאכותית מתקדמת, שאומרת: "הבאתי את השיר הזה לחיים עבור מאזינים בכל העולם".

בהמשך מופיעה ההצהרה הזו: הצהרת אחריות

"שיר זה נוצר בעזרת טכנולוגיית בינה מלאכותית ואינו מייצג את מחשבותיהם או עמדותיהם של האמנים המחוקים בשום צורה".

לנה דל ריי בילי אייליש Toxic Air אמיתי או פייק?