למברט הנדריקס אנד רוז Sing A Song Of Basie

מי היה מעז ב-1957 להעלות רעיון לחקות קולית את התזמורת של קאונט בייסי? עובדה זה קרה. לפני 64 שנה התקליט הזה נחשב אטרקציה. היום אחרי שהמוסיקה עברה עריכה דיגיטאלית, אפשר להבין שמנהטן טרנספר לא המציאו שומדבר. העיבודים, החיבור הקולי זה בדיוק זה.

כיוון שווקליזה על ביג באנד היא משימה בלתי אפשרית, הייתה לשלושה כוונה למצוא זמרים נוספים. כשאלה לא נמצאו, החליטו לעשות הכפלות על קולותיהם. כדי להבין מהי מהפכה בג'אז הווקאלי, צריך להקשיב לדיסק הישן הזה.

להקת הג'אז הווקאלית המובילה Lambert, Hendricks & Ross ערכה את הופעת הבכורה שלה בהקלטות באלבום הקלאסי הזה.

לאחר שב־1957 חיפשו ללא הצלחה תריסר זמרים שיוכלו לשיר בסגנון ווקאליז (vocalese) בשחזור של כמה הקלטות מפורסמות של תזמורת Count Basie Orchestra, החליטו ג'ון הנדריקס, דייב למברט ואנני רוס במקום זאת להקליט את קולותיהם בשכבות (אוברדאב) מספר פעמים.

הזמרים מבצעים את המילים השנונות והיצירתיות של הנדריקס בשחזורים מדויקים, תו-לתו, של עשרה קטעים של בייסי. בין הקטעים הבולטים: "It's Sand, Man!", "One O'Clock Jump", הקטע המהיר "Little Pony" ו־"Avenue C". האלבום היה לסנסציה עם יציאתו, והוא עדיין מהנה מאוד וייחודי גם כיום.

