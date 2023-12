לסלין דיון אין עוד שליטה על השרירים

לסלין דיון "כבר אין שליטה על השרירים שלה", לדברי אחותה קלודט דיון. סלין חולה בתסמונת האדם הנוקשה Stiff person syndrome (SPS), הפרעה נוירולוגית אוטואימונית נדירה הגורמת לרוב לנוקשות (נוקשות) שרירים מתקדמת והתכווצויות שרירים חוזרות ונשנות.

.קלודט, בת 75, שיתפה עדכון בריאותי עבור אחותה. "היא עובדת קשה, אבל אין לה שליטה על השרירים שלה. מה ששובר את ליבי זה שהיא תמיד הייתה ממושמעת ועבדה קשה.

"מיתרי הקול הם שרירים, והלב הוא גם שריר. זה מה שמדאיג אצלה", הסבירה קלודט. "מכיוון שזה מקרה אחד מתוך מיליון, המדענים לא עשו כל כך הרבה מחקר כי מהמחלה לא סבלו הרבה אנשים".

"ואנשים שחולים במחלה מאבדים תקווה, י זו מחלה שאינה מוכרת היטב. אנשים רבים מתפללים עבורה. היא מקבלת כל כך הרבה הודעות, מתנות וצלבים מבורכים"

הזמרת של My Heart Will Go On נאלצה לבטל את סיבוב ההופעות העולמי שלה כתוצאה מהאבחנה.

בדצמבר 2022, פרסמה הזמרת הצרפתית הקנדית סרטון מרגש באינסטגרם שבו סיפרה כי אובחנה כחולה SPS, וכתוצאה מבטלת התחיל סיבוב הופעות באירופה בפברואר כמתוכנן. היא סיפרה שההפרעה גורמת להתכווצויות שרירים ו"לא מאפשרת לי להשתמש במיתרי הקול שלי כדי לשיר כמו שאני רגילה".

סיבוב ההופעות העולמי של Courage החל ב-2019, ודיון השלימה 52 הופעות לפני שמגיפת הקורונה עצרה את שאר ההופעות.

מאוחר יותר היא ביטלה את התאריכים בצפון אמריקה עקב בעיות בריאות, ודחתה את החלק האירופי של סיבוב ההופעות, ובתוכו ישראל.

סלין דיון – My Heart Will Go On

סלין דיון פייסבוק