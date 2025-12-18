בשבוע האחרון (דצמבר 2025), יותר מ-600 אמנים חתמו על מכתב פתוח לחברת לייב ניישן Live Nation שבו הם דורשים לנתק את הפעילות של החברה בישראל, לנקוט במדיניות שלא תסייע, לדעתם, למה שהם רואים כמעורבות בחוסר צדק ובדיכוי. הקריאה שלהם לא רק עוסקת בהופעות מועדפות בישראל, אלא ברצון למחוק מערך של פעילות מסחרית תרבותית בתוך מדינה שאותה הם מבקרים מבחינה פוליטית.

מאסיב אטאק, בריאן אינו וקאריבו נמנים על אותם מאות מוזיקאים הקוראים לחברה הפסיק את פעילותה בישראל.

לייב ניישן היא אחת החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחום בידור לייב – כלומר ארגון, קידום ומכירה של הופעות, סיבובי הופעות, פסטיבלים ואירועי מוזיקה ושיווק כרטיסים להם. היא ממלאת תפקיד מרכזי בתעשיית המוזיקה החיה העולמית, עם פעילות ענפה ביותר במגוון תחומים. החברה מארגנת ומקדמת אלפי הופעות בשנה ברחבי העולם – בכל הגדלים, מאירועים אינטימיים ועד הופעות ענק.

הכניסה של Live Nation לשוק הישראלי סימנה התרחבות משמעותית של שוק ההופעות הבינלאומיות בארץ הן מבחינת היקף האמנים המובילים שהגיעו, והן מבחינת פריסת התשתית למכירה והפקה מקצועית של אירועי-על. החברה עמדה מאחורי הופעות של אמנים כבון ג'ובי, בקסטריט בויז, אנריק אגלזיאס, גאנס נ' רוזס, מארון 5.

האמנים – שרבים מהם עבדו עבור החברה הרב-לאומית האמריקאית, Live Nation Entertainment – ​​חתמו על מכתב פתוח חדש כחלק מקמפיין "מוזיקאים למען פלסטין".

"איננו יכולים לשתוק בזמן שלייב ניישן ישראל מהללת את הצבא הישראלי הרצחני שהרג יותר מ-70,000 פלסטינים בעזה. אנו מהדהדים את הקריאות הפלסטיניות ארוכות השנים לאחר ששימש להלבנת של האפרטהייד הישראלי לדברי החותמים, הקיום של הופעות בינלאומיות בישראל מסייע לנורמליזציה של המצב הפוליטי (לדעתם) ומעניק לגיטימציה כלכלית/חברתית למדינה שנמצאת במלחמה קשה ומעוררת מחלוקת לגבי מעשיה. בקרב חלק מהאמנים מדובר במחאה נגד הדיכוי שהם מייחסים לפלסטינים, והם רואים את ענף המוזיקה ככלי לחץ תרבותי שיכול להביע עמדה מוסרית

המכתב הפתוח קורא ללייב ניישן אנטרטיינמנט "לעמוד בכל הדרישות הסמכותיות של הפלסטינים, על ידי ביטול לייב ניישן ישראל" תוך "אימוץ מדיניות שתבטיח שהשותפויות שלה לא יהיו שותפות לדיכוי בשום מקום, ותכבד את הנחיות החברה האזרחית הפלסטינית". "מקומות ופסטיבלים של לייב ניישן: אנא הדהדו ודבקו בדרישות אלה", מוסיף המסמך. "איננו יכולים עוד לאפשר שהמוזיקה שלנו תשמש לניקוי אמנותי של אפרטהייד, רצח עם או דיכוי נגד אף עם. החזון המשותף שלנו לעולם צודק ושליו יותר מניע אותנו. הצטרפו אלינו".

צביעות: האמנים החתומים כמעט לא מתייחסים למה שארע ב-7 באוקטובר – רצח המוני, של משפחות שלמות, אונס, חטיפות של החמאס. הם מנצלים את המלחמה לקריאה הממשיכה להדהד ברחובות אירופה – "שחררו את פלסטין".

הקריאה אינה מונעת רק הופעות בישראל, אלא גם דורשת שינוי מדיניות ארגונית של לייב ניישן באופן עקרוני – כלומר מערערת את הבסיס העסקי של הופעות בינלאומיות במקומות מסוימים

בנוסף: יש הבדל בין לבקר מדיניות של מדינה על רקע פוליטי לבין לבטל הופעות, אך בחיים האמיתיים הקו הזה מטושטש מאוד ולעתים מתערבב בדיון ציבורי.

פגיעה בחובבי המוסיקה: חובבי המוזיקה אינם אחראים למדיניות כלשהי של ממשלות או ממשלות יריבות. — הםרוצים להתרגש ולחוות אמנות כמו כל אדם אוהב תרבות. הופעות הן חוויה תרבותית שמאגדת אנשים מעל מחלוקות פוליטיות, ושהפסקתן הופכת נושא פוליטי גם לכל מי לא לקח בו חלק קודם לכן. הזכות לצפות בהופעה היא חלק מחופש יצירה וצפייה שמגיעה לכל אדם. ההופעה. חובבי המוזיקה עצמם אינם “אשמים” במדיניות כלשהי, ואהבת מוזיקה והנאה מהופעות הן זכות תרבותית שלא צריכה להיות קשורה למדיניות של ממשלות.

כמו שאיגוד השירות האירופי לא פסל את השתתפותה של ישראל באירוויזיון – כך גם חברת "לייב ניישן" צריכה להיות מנועה משיקולים פוליטיים ולאפשר לאוהבי המוסיקה לחוות הופעות בישראל בקיץ הקרוב.

בון ג'ובי בישראל

גאנס אנד רוזס בישראל

מארון 5 בישראל

לייב ניישן ישראל פייסבוק