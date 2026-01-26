"חיפשתי אותך" של שלישיית מאחורי הגב הוא שיר חיפוש קיומי, לירי ואינטימי, הבנוי כמנטרה רכה של תנועה מתמדת בין פנים לחוץ, בין אדם למקום, בין תשוקה לידיעה – ובין חוסר למציאה שלעולם אינה סופית.

המילה "חיפשתי" חוזרת כמעט בכל שורה, והופכת לפעולה המרכזית של השיר. אין כאן יעד ברור או הבטחה למציאה סופית, אלא: "ואחרי שאמצא אותך/ לא אפסיק לחפש אותך/ אתה לא תפסיק להתגלות"

הפרדוקס : גם כשהמציאה מתרחשת, החיפוש נמשך. בכך השיר מציע תפיסה רוחנית-אקזיסטנציאליסטית של חיים כתנועה ולא כהגעה. ה"אתה" אינו מוגדר – וזה מכוון. הוא יכול להיות אדם אהוב, אל / כוח עליון, העצמי האותנטי

העמימות מאפשרת לכל מאזין להשליך לתוכה את חווייתו.

החיפוש מתרחש במרחבים שונים: מרחבים קונקרטיים: בענן, מקוון, בחווה, באדם, מרחבים נפשיים: מבפנים, מבחוץ, בתוכי, בשתיקה, בתשוקה, מרחבים מחשבתיים: בתשובות, בשאלות. כך נוצר דיאלוג מתמיד בין האדם לבין עולמו – הפנימי והחיצוני. המקום אינו רק גיאוגרפי, אלא גם תודעתי. המקום "מדבר" דרך ההיעדר: הוא מורגש דווקא בכך שמחפשים אותו.

השיר בנוי על זוגות: קטנות / גדולות, תשובות / שאלות, מבפנים / מבחוץ, בלי סיבה / עם תירוץ, שתיקה / תשוקה. הניגודים אינם סותרים אלא מתקיימים יחד, מה שמרמז על תפיסה הוליסטית: האמת אינה מצויה בקצה אחד אלא במתח שביניהם.

המוסיקה מחברת למסורת של שירה ישראלית אישית-רוחנית, שבה הטקסט והלחן צומחים יחד בפשטות מכוונת. השיר נשמע כמו תפילה של אדם מודרני שמבקש משמעות בעולם פתוח. קולה של יעל קראוס נוגה וחשוף, מהדהד את פשטות המילים. אין כאן דרמה מתפרצת אלא התמסרות שקטה. ההרמוניות של (אסי זליג ושי רוט) אינן משתלטות אלא עוטפות – כמו קולות פנימיים המלווים את הדוברת. הדבר יוצר תחושת קהילה פנימית: החיפוש הוא אישי, אך אינו בודד. הכלים – גיטרה קלאסית, מקלדות, חליל וכינור – מייצרים מרקם אקוסטי, חמים ולא טרנדי. המהלך ההרמוני האיטי והמעגלי תומך ברעיון החיפוש החוזר: אין "קלוז'ר" מוזיקלי חד, אלא תנועה מחזורית המזכירה נשימה.

"חיפשתי אותך" הוא שיר מזן נדיר בימינו על נוכחות דרך היעדר, על חיים כתהליך ולא כתוצאה. זהו שיר שמציע סוג של נחמה: אין צורך "להגיע" – עצם החיפוש הוא החיים עצמם. מהסוג שיופיים אינו ידוע.

צילום: אריאל ואן סטרטן

מאחורי הגב חיפשתי אותך

חיפשתי אותך בקטנות

חיפשתי אותך בגדולות

חיפשתי אותך בתשובות

חיפשתי בשאלות

חיפשתי אותך מבפנים

חיפשתי אותך מבחוץ

חיפשתי אותך בלי סיבה

חיפשתי עם תירוץ

ואחרי שאמצא אותך

בין הזריחות לאלף לילות

לא אפסיק לחפש אותך

אתה לא תפסיק להתגלות

חיפשתי אותך בענן

חיפשתי אותך מקוון

חיפשתי אותך אנוכי

חיפשתי בתוכי

ואחרי שאמצא אותך

בין הזריחות לאלף לילות

לא אפסיק לחפש אותך

אתה לא תפסיק להתגלות

חיפשתי אותך בשתיקה

חיפשתי אותך בתשוקה

חיפשתי אותך באדם

חיפשתי בחווה

