מאיה בוסקילה, כמה לא מפתיע – בעוד שיר התקרבנות על אהבה נכזבת, כותבת לו, מתבכיינת בפניו, פונה אל מצפונו, מאשימה אותו ב"חוסר גבריות".

מאיה בוסקילה היא זמרת עם קול יוצא דופן, שנחשבת לאחת מהווקליסטיות החזקות בישראל, אך עשתה החלטות מקצועיות שהובילו לעליות וירידות בקריירה שלה. בזמרות גדולות – השילוב של ניהול נכון, תדמית חכמה ותוכן עקבי הוא קריטי. מאיה נשארה תלוית כישרון – אבל זה לא תמיד הספיק. לאורך השנים ניכר שהיה חסר ניהול שיטתי או אסטרטגי קבוע – חוסר בבניית נרטיב מתמשך, מותג ברור, קו מוזיקלי עקבי. למרות כל אלה – מאיה בוסקילה מחזיקה בקריירה של למעלה מ־20 שנה עם לא מעט להיטים, היא שרדה שינויים גדולים בתעשייה, ומנסה עוד קאמבק.

השיר "אם היית גבר" הוא בבירור שיקוף של הקול האמנותי שלה ושל המקום שבו היא נמצאת בקריירה: רגש גולמי, עוצמה נשית, ופגיעות עטופה בגאווה.

"תסתכל עליי למה אתה מוותר עליי ככה" "תחסוך את המילים תגיד לי בפנים שלא הצלחת" – זו לא רק תלונה, זו דרישה לכנות.מאיה מתייצבת מול גבר שלא עמד באחריות הרגשית הנדרשת ממנו. היא מתארת אותו כפחדן, כמי ש"ברח" – תבנית שכיחה ביחסים כושלים, במיוחד כאלה שבהם אחד הצדדים מרגיש שלא קיבלו אותו בשלמותו.

"כמו איזה פחדן פשוט ברחת" "זוכר לשים גבולות, אבל את הכבוד שלך שכחת". – דורשת יותר ממה שבן הזוג מסוגל לתת. המשפט "אם היית גבר" לא רק מאשים, אלא מאתגר את התפיסה של גבריות בוגרת: היכולת להתחייב, להכיל, להתמיד.

הכאב בשיר לא מוחבא – אבל הוא לא משאיר אותה שבורה. היא כבר במקום אחר, ועדיין קיים כאן משפט אוקסימורוני שאומר – "אני לא צריכה אותך – אבל אכפת ממך עדיין" – וזו האמת של הרבה מערכות יחסים שהסתיימו בלי סגירה רגשית מלאה.

האם אפשר לבשר על עידן חדש בדרכה האומנותית של בוסקילה? השיר משתלב בכל אספקט – מילים-לחן-עיבוד – באופן כמעט מושלם עם המהות המוזיקלית של בוסקילה: דרמטית רגשית, ישירה, קול חזק שמעביר כאב בלי פילטרים, שברירי ומלא עוצמה בעת ובעונה אחת. זה שיר של אישה שמכירה את ערכה, יודעת מה עובר עליה, לא מפחדת מהכאב – וממשיכה קדימה בעיבודים פןפ אורינטליים משדרגים. מפנה? – לא, אבל זוהי בוסקילה במיטבה.

מאיה בוסקילה אם היית גבר

תסתכל עליי למה אתה מוותר עליי ככה תחסוך את המילים תגיד לי בפנים שלא הצלחת

להכיל אותי כמו איזה פחדן פשוט ברחת זוכר לשים גבולות אבל את הכבוד שלך שכחת

וכשתלך לחברים שלך ותספר שאני לא טובה בכל מה שאתה אומר אני אהייה כבר במקום אחר ואתה תשבר

אם היית גבר אז היינו עד הסוף כל פעם שאני נזכרת זה מתחיל לשרוף אבל זה לא שווה לי תלילות ותדמעות שלי וזה לא מספיק לך מה שעשית לי

ככה זה לטעות שילמתי תמחיר בשביל שניים אין לי נחמה או משהו שיחזיק אותי בינתיים סוף למלחמות לגשם שיורד מהעיניים אני לא צריכה אותך אבל אכפת ממך עדיין

וכשתברח למסיבות שלך ותשתכר ואז תשלח לי הודעה תסמן שאתה ער אני אהייה כבר במקום אחר ואתה תצטער

