נעבור מיד לקליפ האקסטרווגנטי, ותודה ל -AI שעיצב למאיה בוסקילה תפאורה של עולם מושלג סוריאליסטי, נסיכה שדוהרת על סוס אפוף להבות כדי שלא נטעה בסיטואציה של "אני בוערת"! בוסקילה דוהרת כהרגלה על מלודרמת אהבה, כזו המשלבת כאב רגשי עז, תחושת תסכול, כמיהה, וגם אלמנטים של עימות ונקודת שבר ביחסים זוגיים. הסיפור הנדוש: היא מבקשת רגש, קרבה, מגע – אך נענית בשתיקה, ניכור וקור רגשי. היא לא מוכנה עוד לשתוק, לא לשאת את הקור וההתעלמות – ולכן פונה לבן הזוג בפנייה נואשת אך גם מאיימת: או שנידלק מחדש – או שנשרוף הכל.

לא רק שהדימוים של חום וקור פשטניים, ה -AI תרגם אותם בצורה הכי שטחית לתמונות מתוך איזו עלילה עתידנית בנוסח סרטי ההרפקאות המודרניים: את המקום הקר עיצבו בצורת אנטרקטיקה המשמשת כסמל לקיפאון רגשי מוחלט. לא סתם קר, אלא הכי קר שיכול להיות. בקליפ זוהי הגזמה מלודרמטית מוזרה ותמהונית שמנסה לחדד את הנתק הרגשי, אבל נראית מה-זה אינסטנט.

משפט מפתח הוא שאלה רטורית שמביעה תחושת נטישה – "איפה בחרת לשים את הלב", כאילו הוא בחר במקום אחר להשקיע את רגשותיו – לא בה. מאיה שרה תחושת דחיפות ומצוקה רגשית. היא כבר לא מוכנה להבליג. יש כאן מאבק קלאסי בין רצון לקרבה לבין חשש מהתמסרות, בין התקווה לשיקום לבין השלמה עם חורבן.

בוסקילה משתמשת במלודרמה כמנוע רגשי. סוג של קלישאה אומנותית. הכאב שלה נהיה שירה, הזעקה שלה נהיית פזמון. השיר משלב פשטות ישירה עם מטאפורות פשוטות, בלחן סוחף וטקסט דרמטי – מה שהופך אותו לשיר בעל אפקט רגשי חזק. ה"בוערת בי אש" היא מן הסתם המטפורה הכי מדויקת לשירתה כאן – כולל העיבוד וההפקה שמשרתים את דרמת הרגשנות האופיינית לה. בוסקילה ממשיכה לבעור בדרכה, וזו אותה אש שממשיכה להדליק אותה.

מאיה בוסקילה בוערת בי אש

תקשיב אני לא מחזיקה

בבטן את השתיקה

מרגיש לי מוזר

במקום הקר

נהיה פה אנטרטיקה

כל היום איפה אתה מסתובב

איפה בחרת לשים את הלב

ואיך כל הנשיקות שלך

כמו השתיקות שלך

לא אומרות מה אתה חושב

בוערת בי אש

בוא נדליק הכל בוא נתרגש

או נשרוף את כל מה שבנינו

איפה לא היינו

פתחתי את הלב, בוא תתקרב

מה אתה חושש

תראה בוערת בי אש

תקשיב אני לא מפסיקה

לחלום על מיטה ריקה

תגיד לאן עף

החום שעטף

חלמנו על אהבה

כל היום איפה אתה מסתובב

איפה בחרת לשים את הלב

ואיך כל המבטים שלך

כמו משפטים שלך

לא אומרים מה אתה חושב

בוערת בי אש

בוא נדליק הכל בוא נתרגש

או נשרוף את כל מה שבנינו

איפה לא היינו

פתחתי את הלב, בוא תתקרב

מה אתה חושש

תראה בוערת בי אש

