הפרק החדש בדרכה המוזיקלית של מאיה בוסקילה מחזיר לאישה המחפשת אהבה. האם מצאה את בן הזוג המושלם עבורה? הוא האור, הוא האמת, והיא לוקחת אותו נטו לאי בודד. הדימוי של הגבר לחד קרן מחזק אמונתה בטוהר הקשר, ובאמינותו, כלומר הוא מהסוג שמבין אותה גם כשהיא שותקת, שומר נאמנות. מבחינתה זה הזמן ללכת עליו – כי היא לומדת עכשיו לאהוב "כמו ילד שלומד מטעויות".

השיר כתוב טוב, (משפט מיוחד: ״את האישה הכי יפה כשאת צוחקת״/ אומר ומנגב לי את הדמעות") זרימתו הפואטית העניקה ללחן קליטות מלודית יפה. מאיה בוסקילה שרה אותו מנפשה. לא פעם כתבתי עליה, כי לא בכל שיר היא צריכה לפתוח מבערים, לטפס אל הררי הדרמה. גם כאן, הגם שמורגש מינון קולי, עדיין הייתה צריכה ללכת לכיוון יותר אינטימי.

מצד שני: לא בטוח שהיא מסוגלת. ההחצנה היא חלק מסגנון שירתה, מהמנעד הרגשי שלה, והבלדה הזו מותאמת לקווי המתאר הקוליים שלה. סולו הגיטרה נכנס בנקודת השיא. עיבוד אפקטיבי שעושה שירות לשיר. האם מאיה בוסקילה מציגה תעודת זהות אומנותית חדשה? ממש לא, אבל בשיר הזה היא מחדשת את הישנה במיטבה.

מאיה בוסקילה חד קרן במאי: דביר קרן צלם: שלומי ביטון עורך ראשי: דרור שבו

אני שוקעת בזריחות/ כי לא היה לי שקט/הייתי לילה בלי חלום

אם לא ידעתי לאהוב/ איתך אני לומדת/ היה לי בית בלי מקום לעצמי

ומישהו שחי שם בשבילי/ כמו חד קרן שדוהר איתי

שמע/ הלב שלי לומד עכשיו ללכת/ כמו ילד שלומד מטעויות

״את האישה הכי יפה כשאת צוחקת״/ אומר ומנגב לי את הדמעות

אתה מבין אותי גם כשאני שותקת/ אתה האור, אתה אמת, אתה ברכה

לאי בודד אני לוקחת רק שמיכה/ ואותך

אתה נותן לי מתנות/ שלא קונים בכסף/ הלב שלך הוא מזהב

אני ילדה למרות הכל/ אבל כבר לא פוחדת/ להתאהב בך עכשיו ובעצמי

יש מישהו שדואג לי במקומי/ כמו חד קרן שדוהר איתי

תשמע/ הלב שלי לומד עכשיו ללכת/ כמו ילד שלומד מטעויות

״את האישה הכי יפה כשאת צוחקת״/ אומר ומנגב לי את הדמעות

אתה מבין אותי גם כשאני שותקת/ אתה האור, אתה אמת, אתה ברכה

לאי בודד אני לוקחת רק שמיכה/ ואותך



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