מאיר ישראל הלך מאיתנו

המתופף האגדי מאיר ישראל, שהלך מאיתנו בגיל 73, היה מן הדמויות השקטות אך המשפיעות ביותר במוזיקה הישראלית. ייחודו לא נבע מהפגנת כוח או וירטואוזיות ראוותנית, אלא דווקא מהדיוק, הרגישות והיכולת לשרת את השיר עצמו. תשאלו את שלמה ארצי, שמאיר הופיע אתו למעלה מארבעים שנה. תשאלו את שלום חנוך עימו הופיע בלהקת "תמוז".

מאיר ישראל השתייך לדור הנגנים שבנו בפועל את הפסקול הישראלי. מהמוזיקאים שהקהל אולי לא תמיד ראה בקדמת הבמה, אך כמעט כולם שמעו.

ישראל נודע בנגינה מאופקת וחכמה. תיפוף שמקשיב לפני שהוא מגיב. הוא ידע ליצור גרוב יציב ונושם, כזה שמחזיק הרכב שלם מבלי להשתלט עליו. סגנונו שילב השפעות רוק, פופ וג׳אז, ותמיד נשאר מוזיקלי ואנושי מאוד.

לאורך עשרות שנים היה שותף להקלטות ולהופעות עם חלק מהאמנים המרכזיים בישראל, והפך למתופף שמוזיקאים סמכו עליו בעיניים עצומות: כזה שמבין מבנה, דינמיקה ורגש – לא רק קצב, בעל יכולת להתאים סגנון לכל אמן מרוק ועד בלדות אינטימיות

מורשתו הגדולה היא ההבנה, שתיפוף אינו רק שמירה על זמן, אלא יצירת מרחב, שבו המוזיקה יכולה לנשום. היתה לו הבנה עמוקה של שיר עברי וטקסט.

רבים ראו בו מודל למוזיקאי שלם, מקצוען, צנוע ואיש להקה אמיתי.

"תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום" שלמה ארצי ומאיר ישראל – "עוף גוזל" קיסריה 2009

צילום סטילס: מרגלית חרסונסקי

שיר המתופף – מאיר ישראל

מאיר ישראל פייסבוק