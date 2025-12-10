השיר "אבו עלי" של מאי טוויק שמשלב פופ מזרחי, סלסולים וראפ, נכתב בשפה עממית, ישירה ולעיתים פרובוקטיבית. השיר מציג קול נשי חזק, שמשתחרר מגבר שמתנהל מתוך פוזה, שליטה, אגו ושחצנות.

הדוברת מציבה גבולות ברורים: "אתה לא מחליט עליי", "אתה לא בשבילי", "אל תשחק אותה עליי אבועלי"

הביטוי "אבו עלי" משמש בשפת הרחוב לתיאור גבר שמתנהג כמו "מאצ'ו", "שולט", "פטריארך קטן". האירוניה ברורה: הגבר חושב שהוא בעל סמכות, אך בפועל הפך ללא רלווונטי, מיושן, לא רלוונטי, מגוחך.

הדוברת – מאי טוויק מייצרת דמות של אישה שלא מוכנה להתרפס ולא לקבל יחס מזלזל. מסרבת להיות “בובה”, “מפה”, “כלבה” או כל אובייקט אחר.

השפה פרעכי, בוטה ועממית, אבל עומד מאחוריה מסר של פמיניזם עממי, המייצג סגנון נפוץ בתרבות הרשת: כוחנות מתוך פגיעות, ביטחון עצמי כתגובה להקטנה.

הטקסט חסר יומרות פיוטיות.יש בו סלנג, ביטויים קיצוניים, משפטי ראפ קצביים, דימויים פשוטים וישירים (“קשקש בזנב שלו”) הבחירה בשפה רדודה היא חלק מהסגנון. היא לא טעות:זה שיח של טיקטוק, רחוב, אינסטגרם, “דיבור של אחיות”, שתפקידו להיות חד, מהיר, קליט ומעצים.

מאי טוויק מעניקה לשיר תחושת כוח רגשית ועממית ממש בדומה לנסרין קדרי בשיריה המזרחיים המסולסלים. הפזמון החוזר כמו מנטרה משרת את המסר: “אתה לא מחליט עליי”, משפט שמיועד להיות מושר, מצולם בטיקטוק, מועבר כסטיקר. קטעי הראפ (“אני fast, אני best…”) משמשים הצהרה של עליונות ושליטה עצמית. זוהי מחווה לתרבות היפ־הופ שמשדרת כוחנות ורהב, אני־אני־אני.

השיר מנכיח העצמה נשית בשפה פופולרית, מערבב קלילות, חוצפה ומסר חברתי, משתלב בז’אנר הולך וגובר בישראל של פופ־טיקטוק נשי־מזרחי, טקסטים לא מתחסדים, פונים לצעירות, מדגישים עצמאות וזכויות אישיות, ומשתמשים בשפה יומיומית שמתחככת בשיח הפמיניסטי בפורמט קליל, בוטה, סלנגי, ולגרי. זו אינה שירה גבוהה אלא מוזיקה של זהות, של תרבות צעירים, של תדמית.

מאי טוויק אבועלי

אל תשלח לי לבבות

זה בנאלי

אל תקנה לי מתנות

כי לא בא לי

אל תשחק אותה עליי אבועלי

כי הפסקת להיות אקטואלי

מאמי את לא הבובה שלו

זה הוא ששרוט, זה הפאק שלו

מאמי את לא אהבה שלו

הוא חושב שאת לא ברמה שלו

מאמי את לא הכלבה שלו

שיפסיק לקשקש בזנב שלו

מאמי את לא המפה שלו

אז מספיק לכסות על השיט שלו

אני fast , אני best, אין לי ברקסים

כשמנסים לשבש אותי, יש רפלקסים

תחפש את האש, זה בגנים

מבינה מעשים, לא רק טקסטים

לא תמוטט אותי

אף אחד לא מחרטט אותי

מאמי ת'לא תפלרטט איתי

אם לא תרפה תאבד אותי

לא תבאס אותי

אל תנסה לחפש אותי

אל תנסה לאפס אותי

בסוף אתה שוב תפספס אותי

אל תשלח לי לבבות

אל תקנה לי מתנות

אל תשחק אותה עליי

כי הפסקת להיות

אל תמכור לי אשליות

אל תבוא ביציאות

כבר נמאס לי משטויות

כי הפסקת להיות אקטואל

אל תרקדי איתו את הטאם

כי הוא יצא אתמול מטומטם

אל תרקדי איתו את הטאם

כי הוא יותר מידי מבוים

