מאי ספדיה שרה שיר עדין, אינטימי ומלא אור פנימי באיפוק ובמינוריות שמעצימה את תחושת הכמיהה.

השיר נפתח בהכרה שהאהבה או אולי הכוונה, צומחת לאט ולפעמים פורצת מתוך ההסתרה. ה“סמוי מן העין” הוא מקור היופי האהבה מגיעה בהפתעה עדינה.

“קול ניגונייך כיוונו צעדיי / ליבך בליבי יהלום” – קול הניגון הוא הכוח שמסדר את דרכה , האדם האחר נותן לה כיוון, השראה, אור. "יהלום" אינו רק יופי – הוא פנימיות זוהרת, דבר שלא נשחק.

“בואי יפה אנשק לשפתייך שנים שחיפשתי מקום” – הפזמון הוא לא קריאה דרמטית – הוא לחישה, כמעט התחננות עדינה. הדוברת מבקשת לא רק אהבה פיזית אלא בית רגשי.

שנים של חיפוש “מקום” — הן שנים של חיפוש זהות, שייכות, אהבה בטוחה.

“שדות אהבה נפרשים לפנייך / תראי, הם שלנו היום” – זה אינו רומנטיקה קלישאתית, אלא זה מרחב של חיים חדשים, חופש רגשי, פוטנציאל.

“יש לפעמים שנגלה מן השקט / כמו מבט מספר לי הכל” האהבה כאן אינה מתפוצצת היא מתגלה בשקט. המבט הוא המסר; אין צורך במילים. זה יופי של פואטיקה: שקט שהוא שפה, מבט שהוא דיבור.

“רקמתי שירים אדומים במחברת” – זהו רגע של הודאה: היא הכינה את עצמה לאהבה הזו כל חייה. האדום הוא צבע של תשוקה ושל חיים, אך גם של פגיעות.

“יש לפעמים שסמוי מן העין / עולה וזורח פתאום” – הסיום חוזר לפתיחה, אבל אחרי המסע הרגשי המילים נשמעות אחרת. בהתחלה זה היה גילוי. בסוף זו כבר אמת מוכחת:

האהבה אכן זרח לפתע, אך כעת היא כבר נוכחת, המעגליות יוצרת תחושה של: השלמה, שלווה, רגע אינטימי שנשמר לנצח

הפסנתר יוצר מסגרת פשוטה אך מדויקת, כמו נשימה. צלילי המיתרים האקוסטיים מוסיפים עומק רגשי, רוך, השירה של ספדיה מרוסנת בתחילת השיר, כמעט לוחשת, ומתוך כך הכמיהה עולה לרמה דרמטית. שיר של ליריות יפה ושירה מאוזנת שמכילה את עומק התחושה.

מאי ספדיה בואי יפה

יש לפעמים שסמוי מן העין

עולה וזורח פתאום

קול ניגונייך כיוונו צעדיי

ליבך בליבי יהלום

קולך קורא

בואי יפה

אנשק לשפתייך

שנים שחיפשתי מקום

שדות אהבה

נפרשים לפנייך

תראי הם שלנו היום

יש לפעמים שנגלה מן השקט

כמו מבט מספר לי הכל

רקמתי שירים אדומים במחברת

ליבי בליבך יהלום

קולך קורא

בואי יפה

אנשק לשפתייך

שנים שחיפשתי מקום

שדות אהבה

נפרשים לפנייך

תראי הם שלנו היום

בואי יפה

בואי יפה

בואי יפה

בואי יפה

אנשק לשפתייך

שנים שחיפשתי מקום

שדות אהבה

נפרשים לפנייך

תראי הם שלנו היום

יש לפעמים שסמוי מן העין

עולה וזורח פתאום

