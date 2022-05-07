מארון 5 הופעה אחת במאי בפארק גני יהושוע

בטוח שלא מעט מבקרי מוזיקה תלו לוח מטרה עגול עליו כתובות המילים Maroon 5 כדי לירות בו את חיציהם. גם הם לא יתכחשו לעובדה אחת: כשמדובר בלהיטים גדולים, אדם לווין וחבורתו מצליחים לקלוע בדיוק במרכז המטרה.

מאז להקת הפופ-רוק האמריקאית השיקה רשמית את אלבומה "Songs About Jane" משנת 2002, חבריה השאירו את טביעת הרגל האמנותית שלהם על תעשייה. עם שירים כמו "This Love" ו-"She Will Be Loved" ועד להיטי פופ עדכניים יותר כמו "Sugar" ו-"Girls Like You", הוכיחה את עצמה כאחת הלהקות המצליחות ביותר ב-20 השנים האחרונות.

רוב השירים של הלהקה הם חביבי הרדיו העולמי, הביאו ללהקה פרסי גראמי והם ממשיכים להישמע פופ משובח ללא יומרות להיות משהו מעבר למה שהם. Maroon 5 הם חבורת היט-מייקרס נדירה, בעולם מוסיקה של אמנים בעלי להיט או שניים. אם להצביע על פופ סטארס שאינם תופעה חולפת – זו החבורה הזו. ב-9 במאי תגיע החבורה להופעה בפארק גני יהושוע במסגרת סיבוב אזורי ראשון שיכלול את מצרים ואבו דאבי.

ללא ספק מלהקות המיינסטרים העקביות-מצליחות ביותר של המאה ה-21. מעט להקות החזיקו מעמד זמן כה רב כמו מארון 5, תוך שהם ממשיכים לא רק ליצור להיטים סוערים, אלא גם למצוא דרכים חדשות להפתיע את המעריצים שלהן.

מארון 5 בנו קריירה מעוררת קנאה ביצירת שינויים יצירתיים מבלי להקריב את הליבה של מה שהופך אותם ללהקה ייחודית: המסירות שלהם לכתיבת שירים להיטים קלאסיים. השירים הטובים ביותר של מארון 5 מוכיחים בדיוק למה הלהקה הפכה אחד מגופי היצירה הכי מעוררי קנאה בתולדות הפופ – והכל נראה אצלם כל כך קל וזורם.

לאחר שדחתה את סיבוב ההופעות ב-2020 עקב המגיפה, מארון 5 חזרה להופיע ב-Fenway Park ב-12 בספטמבר 2021, עם סטליסט מגוון בשירים משני העשורים האחרונים. הם פתחו ב – "Moves Like Jagger" מ-2010. בניגוד לגרסת הרדיו המסורתית שלהם, הלהקה כללה קטעים נוספים של גיטרה וקצבי תופים, מה שהפך את הביצועים לתוססים ומתאימים יותר למופע איצטדיונים. אדם לוין, הסולן הראשי , לבש חולצת ביייסבול של בוסטון רד סוקס עם שם משפחתו מודפס מאחור. התלבושת וההתרגשות מון הקהל הבוסטוני גרמו לו (ךקהל) לעודד את הלהקה בצעקות וצרחות כמו היה זה משחק בייסבול. לא משנה גילם של השירים. יש לרובם ככולם עוצמה להגיע לקהלים מגילאים שונים לקרב קבוצה גדולה של אנשים, גם לצמצם פערי הדורות.

במקום ביוגרפיה עמוסת פריטים ומייגעת – צפו ב-20 מלהיטיהם הגדולים.

Love Somebody

If I Never See Your Face Again (featuring Rihanna)

Maps

Sunday Morning

Wake Up Call

Misery

Animals

Cold (featuring Future)

What Lovers Do (featuring SZA)

Daylight

This Love

Payphone (featuring Wiz Khalifa)

Sugar

Don’t Wanna Know (featuring Kendrick Lamar)

She Will Be Loved

One More Night

Memories

Makes Me Wonder

Moves Like Jagger (featuring Christina Aguilera)

Girls Like You (featuring Cardi B)