התחלנו בקליפ. רחבת ריקוד מיוזעת. מארינה מקסימיליאן תורמת את גופה לשיר. המוסיקה – קטליזטור. "ריק בחלל" מציג את המפגש החד בין עומק רגשי ומודעות עצמית לבין הפקה אלקטרונית עכשווית סוערת.

זהו שיר שמתקיים כל הזמן על הקצה: בין שליטה לאובדן, בין פגיעות לכוח, בין שקט פנימי לרעש חיצוני. זה לא שיר על ריקנות, זה שיר בתוך הריקנות.

"אומרת כלום, לא אומרת כלום יותר / לא רוצה יותר, לא רוצה להתפרץ…" מארינה מתארת שלב של עייפות נפשית, ניסיון להפסיק להגיב, לעצור את הנטייה להתפרץ או להכאיב.

זו התחלה שנשמעת כמו דיכוי רגשי – ניסיון לבלום את הסערה הפנימית, אך מיד אחר כך היא מודה: "לא מרסנת את הפה, לא יכולה לשתוק, לא הצלחתי להתאפק…" כאן מתגלה הפרדוקס: הרצון לשלוט בעצמך מול חוסר היכולת באמת לעשות זאת. השיר הוא דיאלוג פנימי מתמשך בין שתי ישויות של העצמי: זו שרוצה שקט, וזו שנשפכת החוצה.

ה“ריק בחלל” הוא תחושת חוסר שמתקיימת בתוך עודף, עודף מילים, עודף רעש, עודף רגשות. החלל יכול להיות גם פנימי (נפשי, רגשי) וגם חיצוני (חלל קוסמי, מרחב אלקטרוני). גם ההפקה המוזיקלית יוצרת את אותו ריק מתנפץ.

צרפו את "עם הזמן אני יודעת, מורידה הילוך בבת אחת..." ל-"אין בזה בושה, לבקש להישען…" – זו הכרה בכך שעצמאות מוחלטת מתישה, ושהתלות ההדדית היא חלק מהאנושיות. אבל השיר לא מגיע להשלמה; הוא חוזר שוב ושוב למנטרה: "יש לי משהו חסר, ריק בחלל…" כלומר, ההכרה לא ממלאת את הריק – רק מעצימה את המודעות אליו.

מארינה מקסימיליאן משתמשת כאן בכל טווח קולה:הקול נפתח ובמלוא עוצמת ה־EDM, אך לא נישבר; הוא נשאר בשליטה. היא יוצרת קונטרסט דרמטי בין השקט הפנימי לסערה החיצונית, בין עדינות נשית לרעש טכנולוגי. הביצוע שלה מאופיין בקול מודע לעצמו – היא שולטת במיקרו־הבעות, ומסמנת כל שינוי אנרגיה במדויק. לכאורה מדובר בשיר קונספטואלי בקצב EDM – ביט סוער, סינתים חזקים, Build-ups ודרופים.

אבל מאחורי החזית הדאנסית מסתתרת הפקה רגשית חכמה. השיר בנוי כמעגל ולא כסיפור לינארי – בדיוק כמו התודעה שמנסה להבין את עצמה.

היופי בשיר הזה הוא שההפקה האלקטרונית לא “מכסה” את הכאב – היא מהדהדת אותו. הקצב הסוער הוא לא אסקפיזם אלא המחשה של הלב הדופק במהירות כשהרגש משתלט.

מארינה מקסימיליאן ריק בחלל במאית וצלמת ראשית: דריה גלר

לא אומרת כלום לא אומרת כלום יותר לא רוצה יותר לא רוצה להתפרץ למה בלי שליטה לא מרסנת את הפה לא יכולה לשתוק לא הצלחתי להתאפק איך אמרתי לה איך אמרתי לו את זה לא רוצה יותר להרוס עד הקצה אין לי מכונה אין לי מכונה של זמן קל יותר לריב מלפזר את העשן יש לי משהו חסר ריק בחלל ריק בחלל עם הזמן אני יודעת מורידה הילוך בבת אחת מספרת מה קורה לי בזמן אמת תדברי איתי פשוט מה לתת לך בדיוק יש לך אומץ להרגיש להתיש לא מחפשת מה לא מחפשת מי אשם אין בזה בושה לבקש להשען מה חסר לי כאן מה חסר לי בדיוק אני ממלאה אני ממלאה בשלוק לא צריך להיות לא צריך חכם גדול ללבות תאש יש לנו סיבות כמו חול איך להתענג בעדינות כמו במחול רגע לתקן מה שנהרס אתמול יש לי משהו חסר ריק בחלל ריק בחלל עם הזמן אני יודעת מורידה הילוך בבת אחת מספרת מה קורה לי בזמן אמת תדברי איתי פשוט מה לתת לך בדיוק יש לך אומץ להרגיש להתיש יש לי משהו חסר ריק בחלל ריק בחלל

מארינה מקסימיליאן פייסבוק