היא מתחילה בטון נמוך, מנגינה נוגה, עיבוד אפלולי – מעטה מסתורי, ואז מעבירה הילוך ועולה על נתיב רחבות המועדונים. כדי לתרגם את המסר הנשי למוסיקה, מארינה מקסימיליאן מייצרת את הדרמה האישית: "הם חושבים שאני חפה מפשע /אבל בראש שלי משתוללת שריפה/ יש לי בייבי פייס / אבל קצות האצבעות שלי נטענו חשמל בוער/ וזה נשרף/ הם קוראים לי מסוכנת / אף אחד לא יכול להתכחש לי/ חייבת להיות מסתורית / ששום דבר לא יכול להגדיר אותי / נשים חייבות לשחק כדי לנצח את המשחק"

למארינה מקסימיליאן יש מה לומר על עצמה כמסר לגבי כלל הנשים. מה שנראה מבחוץ אצל אישה אינו מעיד על הפנים הבוער. יש נשים חזקות שהמראה השברירי שלהן מתעתע. המסר: אל תתבלבלו. אי אפשר לעבוד עלינו. המסתורין לא רק מגן, הוא מסייע בהקרנת עוצמה. הניצחון יגיע: "זרקי חיוך וראי את האריה נופל. פתחי את הדלת. הוא על הרצפה".

מקסימיליאן מצליחה להלהיב בהבעת הנרטיב. המוסיקה מניעה ומתניעה אותו. השיר מתפתח בצורה אפקטיבית ומוביל לתחושת השחרור בהפקה מוסיקלית פונקציונאלית משדרגת.

מארינה מקסימיליאן innocent‎‎ בימוי: דריה גלר

They think I'm innocent /But there’s a fire in my head that’s raging on

I’ve got a babyface/ But my fingertips got electricity that burns

And it burns

They call me dangerous / No one can deny me

Got to be mysterious / So no rule can define me Yeah

Ladies got to play to win the game

Spin it around till they forget their name

Shoot a smile and see the lion fall

Unlock the door . He’s on the floor

Thinks I'm a silly girl / But boy don’t let your eyes

Fool you into a surprise / Got to stay focused girl

Eyes locked on the prize / And now it’s time to improvise

And it burns

They call me dangerous / No one can deny me

Got to be mysterious / So no rule can define me Yeah

Ladies got to play to win the game/ Spin it around till they forget their name

Shoot a smile and see the lion fall . Unlock the door . He’s on the floor

