מארק וולמן, מייסד שותף של להקת הפופ-רוק "הצבים", נפטר בגיל 78

מארק וולמן, חבר מייסד בלהקת הפופ-רוק "הצבים" The Turtles משנות ה-60, , נפטר בגיל 78. ב – 2020, וולמן אישר בראיון ל"פיפל" כי אובחן כחולה בדמנציה. "הידיעה שזה הולך לשנות את לגמרי את חיי הכתה בי", אמר באותה תקופה. "ואמרתי, 'אוקיי, מה שיקרה יקרה, אבל אני אלך הכי רחוק שאוכל'".

לצד מייסד הלהקה הווארד קיילן, וולמן סייע להוביל את "הצבים" לקריירה משגשגת בסוף שנות ה-60, שבמהלכה היא רשמה 17 כניסות למצעד הבילבורד הוט 100, מהם חמישה להיטים נכנסו לעשירייה הראשונה.

""Happy Together", שנחשב ללהיט המייצג הגדול של הלהקה היה היחיד שלהם שהגיע למקום הראשון במצעד, בו הוא שהה שלושה שבועות בשנת 1967. הלהקה זכתה בכניסה הראשונה שלה למצעדים עם גרסת כיסוי לשיר "It Ain't Me Babe" של בוב דילן, שגם היה להיטם הראשון ברשימת עשרת הלהיטים לאחר שהגיע למקום השמיני במצעד בשנת 1965.

Happy Together" נבחר להיכל התהילה של הגראמי בשנת 2007. הלהיטים האחרים של הלהקה שהגיעו לעשירייה הראשונה במצעד הוט 100 היו " “She’d Rather Be With Me”, "Elenore" ו-"You Showed Me". הלהקה הגיעה לעשירייה הראשונה במצעד הבילבורד 200 בפברואר 1968 עם The Turtles! Golden Hits.

מה שמייחד את להקת The Turtles בזירת המוזיקה של שנות ה-60 הוא השילוב יוצא הדופן בין פופ קליט, הרמוניות קוליות עשירות, והומור עצמי מובהק – בתקופה שבה המוזיקה נטתה מצד אחד לרצינות חברתית, ומצד שני לניסיוניות פסיכדלית.

ה-Turtles הצטיינו ביצירת פופ אמריקאי קל לעיכול, אבל עשיר מוזיקלית, בדומה ללהקות כמו The Byrds ו-The Mamas & the Papas.

השירה ההרמונית של שני הסולנים – הווארד קיילן ו-מארק וולמן – הייתה אחד מנכסי הצאן ברזל של הלהקה. שיר הדגל "Happy Together" (1967) הוא דוגמה מובהקת: לחן פשוט, טקסט רומנטי קליל, אבל עיבוד עשיר, עם מקהלה סימטרית כמעט תיאטרלית.

בניגוד ללהקות כמו The Doors, Jefferson Airplane או Crosby, Stills & Nash – ה-Turtles לא היו פוליטיים, לא פרובוקטיביים, ולא עמוקים מדי בטקסטים. זה לא נחשב חיסרון – אלא ייחוד: הם שימרו את רוח ה-60s הקלילה, אך עם ניחוח תיאטרלי מובהק.

The Turtles – Happy Together – 1967