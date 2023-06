מגע הקסם של ברונו מארס

השירים שלו נשמעים כאילו-לא-לוקח-סיכונים, להיטים על בטוח. אחרי Doo-Wops & Hooligans של 2011 כינו את ברונו מארס "drama king". מלך הדרמה של הפופ. והריתם נ' בלוז. נשמע "שקוף" מאוד כשמדובר בשירים שנשמעים מתכוני-הצלחה. מצד שני – לברונו יש מגע קסם מהסוג שמלחיני פופ היו משלמים עליו הרבה מאוד. והוא איש הפקה ממדרגה ראשונה (חלק מהגוף שנקרא Smeezingtons, שייצר הרבה להיטי מקום ראשון לכוכבים כשוגהבייבס, פלו רידה, אלישיה קיז)

היכונו לברונו מארס הוא יגיע לפארק ב – – 4.10.23 חול המועד סוכות.

פיטר ג'ין הרננדז (נולד ב-8 באוקטובר 1985), בשם הבמה בשם ברונו מארס. מרס, שנולד וגדל בהונולולו, הוואי, עבר ללוס אנג'לס ב-2003 כדי להמשיך בקריירה מוזיקלית. בשנת 2009, הוא ייסד את צוות ההפקה The Smeezingtons, האחראי על סינגלים מצליחים שונים עבור מארס עצמו ואמנים אחרים. הוא זכה לתהילה בשנת 2010 – ניצני הצלחה ראשונים עם של "Nothin' on You" של B.o.B ו"Billionaire" של טראווי מקוי, שהבליטו יכולות ה שירה שלו.

באותה שנה הוציא מארס את אלבום הבכורה שלו באולפן Doo-Wops & Hooligans, ששילב פופ עם רגאיי ו-R&B. הוא הוליד אתלהיטי מקום ראשון כ- "Just the Way You Are", "Grenade" ו-"The Lazy Song". מארס שואב השראה מז'אנרים של דיסקו, פאנק, רוק, רגאיי ונשמה, אלבום האולפן השני שלו, Unorthodox Jukebox (2012), כבר הגיע למקום הראשון שלו ב-Billboard 200. להיטים מתוכו: "נעול בגן עדן" ו"כשהייתי האיש שלך".

בשנת 2014, מארס משתתף ב"Uptown Funk" של מארק רונסון, שהגיע לראש מצעדי המוזיקה השונים, ושהה בסך הכל ארבעה עשר ושבועות בראש מצעד הבילבורד הוט 100 ובמצעד הסינגלים הבריטי, בהתאמה.

אלבום האולפן השלישי של מארס, 24K Magic ממוקד R&B (2016), קיבל שבעה פרסי גראמי, וזכה בקטגוריות הראשיות של אלבום השנה, שיר השנה ושיר השנה. האלבום גם הניב את חמשת הסינגלים המובילים "24K Magic", "That's What I Like" (הסינגל השביעי שלו ב-Billboard Hot 100), ורמיקס של "Finesse" בהשתתפות קארדי בי. בשנת 2021, מארס ואנדרסון. פאק כ- Silk Sonic, מוציאים את אלבום האולפן המשותף An Evening with Silk Sonic, שהתעמק ב-R&B והסול של שנות ה-70. הסינגל המוביל "Leav

Bruno Mars – 24K Magic

סגנון: האוריינטציה היא ריתם נ' בלוז מלודי מגוון. Treasure – פאנק שנות השמונים עם אפקט slap bass. השיר Show Me הוא דאב-רגאיי בשיטה שמזכירה את Pass the Dutchie של להקת Musical Youth. הסינגל-להיט Locked Out of Heaven מזכיר מאוד את Message in a Bottle של פוליס-סטינג, גם בקול הגבוה. Gorilla הוא בלדת סופט-רוק-סול, שברונו מארס שר בנשמה גדולה: "You get your legs up in the sky with the devil in your eyes". ויש לו גם בלדת פסנתר נוגה בביצוע קולי סטייל אלטון ג'ון מעורב סטיוווי וונדר – When I Was Your Man. וגם שיר פופ אלקטרו ביט קצבי יפהפה טעון ותזזתי Money Make Her Smile . ברונו מארס בתמהיל מפתיע : של רגאיי, בלדות פסנתר, סופט רוק, אלקטרו ביט. הקלילות הנסבלת? ביותר מנסבלת.

הקול שלו נפלא, האינטונציה חלקה כמו חמאה. הוא יכול לשיר בריטון, אלט וסופרן. הקול שלו כל כך טבעי והוא אף פעם לא דוחף אותו למקום שבו הוא לא נשמע טוב.

אלא ראיתי אותו בהופעה. אני צופה בהופעות שלו ביוטיוב והן נראות מדהימות לחלוטין. הוא לא מהאמנים האלה שעולים על במה, שרים ועוזבים. הוא אחד האמנים הנדירים שמקיים אינטראקציה עם הקהל. פרפורמר מדהים הוא יכול לרקוד, לשיר ויש לו כל כך הרבה אנרגיה שמחזיקה אותו לאורך מופע שלם, מצליח אפילו להשחיל כמה בדיחות בין השירים.

שירים? מארס הוא אמן רטרו, כותב את כל המוזיקה שלו השירים שלו נשמעים כמו חזרה לשנות ה-70, ה-80 וה-90, אבל הוא משלב בו גם מוזיקה חדשה. רוחו של סטיבי וונדר מרחפת מעל הסול המלהיב שעשה עם "סילק סוניק". ברונו מארס ואנדרסון פאק איחדו כוחות ללהקה החדשה. מה זה? רטרו סול שמחזיר את רוחן של שנות השישים-שבעים במוסיקה, את הפופ ר-נ-ב – smooth ’70s soul. תמציות מזוק\קת מהחומרים של אמני מוטאון – במנגינה, בקצב, בשירת הנשמה, בקולקטיב המוסיקלי.

ריגושים? קחו את When I Was Your Man -על פרידה גרועה שעבר ו Count On Me – שיר על חברות. That's What I Like הוא פשוט שיר קיץ מהנה שרוב האנשים נהנים לרקוד או לשיר אותו.

Versace On The Floor ו – Straight Up and Down הם שירים רומנטיים. כאשר אתה מרגיש מוטרד ולא הכי מוכן לאהבה, אתה יכול להאזין ל-Just The Way You Are.

אישיות: בסביבתו הוא מתואר בחור רגוע ומדויק. הוא ישר, צנוע ואוהב להסתובב עם מעריציו. הוא מצחיק, אוהב ומכבד נשים. במהלך ראיון הוא הצהיר, "כל בחורה היא מיוחדת וייחודית. טיפשים הם אותם גברים שלא הבינו את זה". הוא נפלא עם ילדים ואוהב חיות. הוא בסך הכל בחור מדהים שרק מנסה להביא שמחה ואושר לעולם.

Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars

Bruno Mars – Grenade

Bruno Mars – Just The Way You Are

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open

Bruno Mars – When I Was Your Man

ברונו מארס פייסבוק