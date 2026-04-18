מדונה הצטרפה לסברינה קרפנטר בפסטיבל קואצ'לה

הופעתה השנייה של סברינה קרפנטר על הבמה המרכזית של קואצ’לה כללה הופעת אורח מפתיעה של מדונה. קרפנטר כבר הופיעה כאחת משלושת ההדליינריות בסוף השבוע הראשון של פסטיבל המוזיקה בקליפורניה, ובלילה האחרון (17 באפריל) חזרה להופעת הדגל השנייה שלה.

בסוף השבוע הקודם היא העלתה לבמה את סוזן סרנדון למונולוג מהורהר על עולם הבידור, וגם וויל פרל (Will Ferrell) הופיע כאורח בתפקיד חשמלאי ממורמר שנקרא לתקן תקלה בתאורת הבמה.

לאחר ספקולציות רבות שהיא תארח את “מלכת הפופ” בסוף השבוע השני, מדונה עלתה לבמה לשירVogue ובהמשך Like A Prayer והשתיים ביצעו יחד את הלהיט הקלאסייים לתשואות סוערות מהקהל.

זה קורה ימים ספורים לאחר שמדונה הכריזה על המשך מצופה לאלבום ההמשך ל – Confessions On A Dance Floor הצפוי לצאת ב־3 ביולי. השתיים המשיכו וביצעו יחד שיר חדש שטרם פורסם, שלפי ההערכות יהיה חלק מהאלבום הקרוב.

“ לפני 20 שנה בדיוק הופעתי בקואצ’לה,” אמרה מדונה. “הייתי באוהל הדאנס, וזו הייתה הפעם הראשונה שביצעתי את ‘Confessions on a Dance Floor Pt. 1’ באמריקה, וזה היה עבורי ריגוש עצום. אז אתם יכולים לדמיין איזה ריגוש זה לחזור 20 שנה אחרי, עם אותם המגפיים, עם אותו מחוך, והז’קט שלבשתי קודם _ ז’קט של ג'וצ'י. זה מרגיש כמו סגירת מעגל, אתם יודעים? מאוד משמעותי עבורי.”

