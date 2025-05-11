השיר האסטוני "Espresso Macchiato" של טומי קאש, שנבחר לייצג את אסטוניה באירוויזיון 2025, עורר סערה באיטליה בשל תוכנו, המציג לדברי האיטלקים סטריאוטיפים פוגעניים על התרבות האיטלקית. השיר כולל התייחסויות למאפיה, תרבות הקפה והפסטה ולחיים של יוקרה, מה שגרם לאיטלקים רבים להרגיש שהשיר מבזה את מדינתם.
התגובות כלפי השיר היו מעורבות: חלק מהאיטלקים מצאו אותו משעשע ומעורר חיוך, בעוד אחרים חשו שהוא חוצה גבולות ומזלזל. האגודה האיטלקית להגנת הצרכן, Codacons, פנתה לאיגוד השידור האירופי (EBU) בדרישה להוציא את השיר מהתחרות, בטענה שהוא מפר את כללי האירוויזיון האוסרים על שירים פוגעניים או מפלים.
טומי קאש עצמו הגיב לביקורת, והדגיש כי לא הייתה לו כוונה לפגוע באיטליה. לדבריו, השיר נוצר מתוך אהבה למדינה, וההשראה לו הגיעה לאחר שראה את תגובתה הרגשית של סבתו לשיר.
נראה כי השיר הפך לנושא שיחה באיטליה, עם תגובות מעורבות שמצביעות על הגבול הדק שבין הומור לסטריאוטיפים פוגעניים.
החיים עשויים לתת לך לימונים
כשרוקדים עם השדים
אין לחץ, אין לחץ
אין צורך להיות מדוכא
אהובתי
אהובתי
אספרסו מקיאטו,
מקיאטו, מקיאטו
בבקשה
בבקשה
אספרסו מקיאטו חם מאוד
מדוע השיר האסטוני באירוויזיון מעצבן את האיטלקים?
Ciao bella I'm Tomaso
Addicted to tobacco
I like my coffee very
Importante
No time to talk miscusi
My days are very busy
Cos i own this little
Ristorante
Life may give you lemons
When dancing with the demons
No stresso no stresso
No need to be depresso
Mi like to fly privati
With 24 carati
Also mi casa very
Grandioso
Mi money numeroso
I work around the clocko
It keeps me sweating
Like a mafioso
Life is like spaghetti
It's hard until you make it
No stresso no stresso
It's gonna be espresso
