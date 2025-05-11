השיר האסטוני "Espresso Macchiato" של טומי קאש, שנבחר לייצג את אסטוניה באירוויזיון 2025, עורר סערה באיטליה בשל תוכנו, המציג לדברי האיטלקים סטריאוטיפים פוגעניים על התרבות האיטלקית. השיר כולל התייחסויות למאפיה, תרבות הקפה והפסטה ולחיים של יוקרה, מה שגרם לאיטלקים רבים להרגיש שהשיר מבזה את מדינתם.

התגובות כלפי השיר היו מעורבות: חלק מהאיטלקים מצאו אותו משעשע ומעורר חיוך, בעוד אחרים חשו שהוא חוצה גבולות ומזלזל. האגודה האיטלקית להגנת הצרכן, Codacons, פנתה לאיגוד השידור האירופי (EBU) בדרישה להוציא את השיר מהתחרות, בטענה שהוא מפר את כללי האירוויזיון האוסרים על שירים פוגעניים או מפלים.

טומי קאש עצמו הגיב לביקורת, והדגיש כי לא הייתה לו כוונה לפגוע באיטליה. לדבריו, השיר נוצר מתוך אהבה למדינה, וההשראה לו הגיעה לאחר שראה את תגובתה הרגשית של סבתו לשיר.

נראה כי השיר הפך לנושא שיחה באיטליה, עם תגובות מעורבות שמצביעות על הגבול הדק שבין הומור לסטריאוטיפים פוגעניים.

החיים עשויים לתת לך לימונים

כשרוקדים עם השדים

אין לחץ, אין לחץ

אין צורך להיות מדוכא

אהובתי

אהובתי

אספרסו מקיאטו,

מקיאטו, מקיאטו

בבקשה

בבקשה

אספרסו מקיאטו חם מאוד

מדוע השיר האסטוני באירוויזיון מעצבן את האיטלקים?

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato,

Macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato,

Macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ciao bella I'm Tomaso

Addicted to tobacco

I like my coffee very

Importante

No time to talk miscusi

My days are very busy

Cos i own this little

Ristorante

Life may give you lemons

When dancing with the demons

No stresso no stresso

No need to be depresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato,

Macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato,

Macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Mi like to fly privati

With 24 carati

Also mi casa very

Grandioso

Mi money numeroso

I work around the clocko

It keeps me sweating

Like a mafioso

Life is like spaghetti

It's hard until you make it

No stresso no stresso

It's gonna be espresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato,

Macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato,

Macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Lalalala

Lalalala

Lalalalalalala..

Espresso macchiato

Espresso macchiato