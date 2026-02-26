“מנדם” (Mandem) הקליפ של שירו של סטטיק לא נחסם לחלוטין ביוטיוב, אלא שבפלטפורמה נקבעו מגבלות על קידומו (Promotion) לפיהן לא ניתן להפעיל קידום ממומן של הווידאו. זהו צעד שנובע ממדיניות התוכן של האתר.

מה בדיוק קרה? כשצוותו של סטטיק ניסה לקדם את הקליפ של “מנדם” (כמו שמפיקים עושים לקידום וידאו ביוטיוב), הם קיבלו הודעה מגוגל/יוטיוב כי הווידאו לא יכול להיות מקודם. לפי ההודעה, הסיבה לכך היא שייתכן שהתוכן הוגדר ככזה שיש בו תכנים “פוגעניים” או פרובוקטיביים — מה שעלול להפר כללי הפרסום של הפלטפורמה.

השם “מנדם” הוא סלנג רחוב בריטי שמתקשר לחבורה של גברים, וייתכן שיוטיוב מפרשים זאת כביטוי שנושא איתו קונוטציות חוזרות־ונשנות של גבריות/כוח. הקליפ כולל הופעה של חני סירקיס בתפקידים משתנים, כולל חלקים על הציר שבין גבריות לנשיות ואנדרוגניות.

יוטיוב משתמשת בשילוב של בינה מלאכותית וכללים קנייניים כדי להחליט מה מתאים לקידום ולפרסום, כולל תכנים שיכולים להיחשב כ“גבוליים” מבחינה מינית או תרבותית, פרשנויות שונות של ביטויים סלנגיים או סמלים, שיקולי זכויות יוצרים או רשימות רגולציה בלתי גלויים לציבור. במקרים כאלה הפלטפורמה לא תמיד מפרטת לציבור מה בדיוק הוביל להגבלה, אבל לרוב זה קשור למדיניות הפרסום שלה שמנסה להקטין חשיפה לתכנים שהיא מגדירה כ“לא מתאימים”. (ניתן לראות הקבלה לכך גם במקרים שבהם יוטיוב מסווגת סרטונים תמימים כ“ארוטיים” בעקבות האלגוריתם שלה).

על השי "מנדם" של סטטיק

מה יש ליוטיוב נגד השיר "מנדם" של סטטיק?