מה כל כך מלהיב בהצגות המוסיקה של מחציות הסופרבול?

על מה כל המהומה, איך משחקים פוטבול בכלל ולמה המשחק הפך לטירוף גדול כל כך? מה מלהיב את ארה"ב בחגיגה המסורתית הזו? . הסופרבול, מאירועי הטלוויזיה הגדולים ביותר בארצות הברית מעולם מעולם לא עניין אותי, – לא רק מפני שאיני צופה בטלוויזיה האמריקנית והמשחק עצמו רחוק ממני, אלא משום שהוא מסמל את שיאי המסחור של הספורט והבידור בארה"ב ובעולם.

השנה הסופרבול LVII עשה היסטוריה. הוא סיפק את אחד הרייטינגים הגדולים בהיסטוריה של הטלוויזיה בארה"ב. . לפי ההוליווד ריפורטר, הניצחון של קנזס סיטי צ'יפס על סן פרנסיסקו 49ers עמד על ממוצע של 120 מיליון צופים ב-CBS. תוסיפו את השידורים הסימולטניים ב-Nickelodeon, Univision, Paramount+ ופלטפורמות דיגיטליות אחרות, ויש לכם סך של 123.4 מיליון, שהם המצליחים ביותר בכל שידור בהיסטוריה האמריקאית כפי שנמדד על ידי נילסן.

האירוע עמד במרכז משחק גמר הפוטבול של ה- NFL (ראשי תיבות של National Football League) הליגה המצליחה והנצפית ביותר בארצות הברית ואחת הליגות המצליחות ביותר בעולם. אירוע הסופרבול הוא הרבה יותר מרק משחק. חוץ מהמשחק המרכזי ישנם עוד עשרות אירועים סביב המשחק. הופעות, פסטיבלים ומסיבות.

במרכז מופע המחצית של השנה, כיכב אשר (Usher), אמן ר-נ-ב שאינו נחשב גדול כוכבים של המוסיקה הזו. אחרי האירוע הוא ייחשב. אשר ביצע שילוב של להיטים, כולל "Caught Up", "Burn", "U Got It Bad", "Confessions Part II", "Love In This Club" ועוד, והכל תוך שהוא מספק שאו ריקוד סוער לקהל השואג באצטדיון Allegiant בלאס וגאס.

כמו בכל שנה מופע המחצית של אמן הוא מושקע, בומבסטי, ראוותני ומיוחצן בטירוף. המחרוזות של השירים, התלבושות הנוצצות והכוריאוגרפיה הם חלק משאו שחוגג ז'אנרים מההיפ הופ ועד פופ אר-אנ-בי. לאשר הצטרפו אלישיה קיז עבור המאשאפ של "If I Ain't Got You" ו-H.E.R.שסיפקה סולו גיטרה מדהים, לודאקריס וליל ג'ון שחבר ולהבעיר את הקהל עם שילוב של "Turn Down for What" ו-"Yeah!"

במהלך השנים, מספר כוכבים עברו את רף 100 מיליון הצופים, ביניהם Black Eyed Peas ב-2011, ריהאנה, וביונסה ועד ברונו מארס וג'סטין טימברלייק.

ואלה 10 מופעי מחצית הסופרבול הגדולים ביותר:

ג'סטין טימברלייק (Pepsi Super Bowl LII Halftime ) ב-2018 106.6 מיליון צופים

Black Eyed Peas בלאק אייד פיז ב-2011 בלאס וגאס עם 110.2 מיליון צופים

ביונסה במרצדס סופר דום בניו-אורלינס בפברואר 2013 – 110.8 מליון צופים

מדונה ב- מחצית ה – Super Bowl XLVI H בשנת 2012 מספר צופים: 114 מיליון

ברונו מארס ב – Super Bowl XLVIII בניו ג'רזי ב-2014 – 115 מיליון צופים

קןלדפליי בליווייב סטדיום סנטה קלרה קליפורניה ב-2016 מספר צופים: 115.5 מיליון

ליידי גאגא באיצטדיון NRG ביוסטון טקסס ב-2017 מספר צופים: 117.5 מיליון

קייטי פרי באיצטדיון פניקס בגלנדייט אריזונה ב-2015 מספר צופים – 121 מיליון הופעות

ריהאנה בסטייט פארם סטדיום בגלנדייל אריזונה ב-2023 מספר צופים: 121 מיליון

אשר (Usher) באיצטדיון אלגנט בפברואר 2024 בלאס וגאס – 123.4 מיליון צופים