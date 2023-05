מה רוצים מנועה קירל?

נועה קירל היא שיחת הימים האחרונים. תקשורת הרכילות תאבת הרייטינג נסחפת עם מתקפות של מחפשי כותרות פופוליסטיים מתחסדים (ע"ד שפטל, שפרה קורנפלד) שההבנה שלהם בפופ היא מתחת לאפס, וטעוניהם אינם ראויים לציטוט חוזר.

בחירתה לייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון השנה בשיר Unicorn הייתה כה מדויקת, שכותב שורות אלה העניק לה במאמר מוקדם את אחד מחמשת המקומות הראשונים. ההופעה שלה הייתה הישג מקצועני משמעותי, צל"ש לכל מי שעשו כמעט כל דבר אפשרי להביא את האירוויזיון לישראל עם ה- phenomen-phenomen-phenomenal . אני מדבר על יוצרים, כוריאוגרפים, מעצבים, מפיקים. המפגן שלה היה בלתי יאומן. מקצוענות עד הפסיק, התמדה, חיוניות. מוסיקה וריקוד. העניקה לישראל פרצוף אחר מזה שהצטייר בתקשורת.

כשיר "יוניקורן" רחוק מלהיות יצירת מופת. אני לא נלהב גדול של הפזמון. כל המעברים המוזיקליים האלה נשמעים לי כאילו מדובר בשילוב של מספר שירים, לא רק שיר אחד קוהרנטי. מצד שני – Unicorn הוא דוגמא כיצד לערבב סגנונות מוזיקליים וז'אנרים בצורה מתוחכמת . הביצוע של הפקת ארבעה שירים בקצב שונה בתוך שלוש דקות של מוזיקה הוא פנומנלי.

הטקסט על עמידה זקופה כמו חד קרן נשמע אינסטנט מסר תפור מדי כמו שירים רבים בתחרות. "אני אעמוד כאן כמו חד קרן/ כאן בחוץ לבדי/ קיבלתי את הכוח של חד קרן/ אתה אף פעם לא לומד?/ שלא אסתכל אחורה, לא אסתכל למטה/ אני עולה למעלה, כדאי שתסתובב/ כוחו של חד קרן, כוחו של חד קרן". כותב המילים דורון מדלי ניסה לגעת בסיפור היהודי הנרדף שחוזר על עצמו. (History caught in a loop"

"?Don't you wanna change it) בראיון עמו הסביר – "כבר אלפיים שנה את אותו הסיפור, אולי אפשר להחליף סיפור? אולי ליהודים יש עוד סיפור לספר לעולם? להפסיד עם הטירוף של הנרדפים והשנואים … כל הקייס שלנו בעולם זה שאנחנו שנואים. זאת אומרת הייתה שואה, אבל הייתה לפני 75 שנה, 80 שנה עוד מעט. אפשר להתקדם לסיפור חדש, זה נורא משעמם. מיצה נורא. מיצה את עצמו. בעיניי, באמת". דבריו עוררה סערה. רונית רוזין, מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה, הגיבה: "מוטב שיתנצל".

הבעיה שלי היא – מה לקירל ולטקסט הזה?!

בשורה התחתונה: מה שהפך את השיר לחזק היה הביצוע, המבנה שלו על הבמה, השילוב של קצב וכוריאוגרפיה אך היעיל "השיר והפקת פופ ליגת על בסגנון הקיי-פופ הפופולרי.





Hey, you don't like the way I'm talking

Hey, so you stand there keep on call me names

No, I'm not your enemy so

If you're gonna do it, don't do it

Hey, do you wanna check my DNA?

Older stories, time to go away

And believe in fairytales, oh

If you're gonna do it

I'm gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don't you ever learn?

That I won't look back, I won't look down

I'm going up, you better turn around

The power of a unicorn, the power of a unicorn

History caught in a loop

?Don't you wanna change it

You know that we can, you and me

Can write a new book

?Don't you wanna change it now

נועה קירל פייסבוק