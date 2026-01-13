מוזס מרטין בנם של כריס מרטין מקולדפליי וגווינת’ פאלטרו משיק קריירה מוזיקלית

מוזס מרטין, בנם של כריס מרטין, סולן קולדפליי והשחקנית גווינת’ פאלטרו – פתח בקריירה מוזיקלית בהשקת השיר Promise.עם להקתו החדשה People I’ve Met.

מוזס הקים את הלהקה יחד עם אנדרו סאסטר ואורלנדו וילטשייר, ובשונה מהחומר של אביו במסגרת קולדפליי, הם מתמקדים בגישה אלטרנטיבית־רוקית כהה ומהורהרת יותר. הלהקה כבר חתמה בלייבל Interscope Records, המייצג שמות ענק כמו בני בלנקו, בילי אייליש, BTS, גרייסי אברמס, קנדריק לאמאר וליידי גאגא.

בפוסט שפרסם באינסטגרם בסוף 2025, חשף מוזס כי People I’ve Met הוציאו את סינגל הבכורה שלהם, ״Promise״, שמעניק למאזינים טעימה ראשונה ממה שצפוי מהלהקה.

״כל כך גאה בשיר הזה. אסיר תודה עד אין קץ לחבי הלהקה שעזרו להפוך את השיר הזה לכל כך מיוחד״ – אומר מוזס מרטין.

בפרה־פזמון האפל מוזס שר:״אנחנו בפסגת חיים טובים יותר / את יכולה לתת לי עוד זמן? /אנחנו פגועים מדי ומוחלשים / תוותרי על זה עוד פעם אחת.״

העיבוד המוזיקלי כולל קריצות עדינות לאמנים כמו The Temper Trap ו־Tame Impala, בעוד שקולו של הזמר מזכיר במעט את זה של אביו, כריס

