מוטאון The Very Best Of The 60'S

אם חשקה נפשכם במוסיקת Soul באווירת סיקסטיז/ שעשויה להפוך מסיבת ריקודים אולד סקול בחדר השינה שלך, קחו את המבחר המצוין זה של להיטי "מוטאון", חברת התקליטים ממנה יצאו כוכבי הסול הגדולים במוסיקה של המאה הקודמת. יש כאן שירים שהפכו המנונים משך השנים.

אי אפשר בלי מעט "הסטוריה": ב-1959, כותב שירים ומפיק תקליטים שאפתן בשם ברי גורדי ג'וניור לווה 800 דולר כדי להקים חברת תקליטים משלו בדטרויט, העיר שבה גדלו מיטב האמנים שהפכו כוכבי מוסיקת הנשמה בהמשך. ההשקעה באולפני Hitsville השתלמה. בתוך שנה, למוטאון היה שיא המכירות הראשון של מיליון תקליטים, עם "Shop Around" של ה- Miracles. עד 1969, הלייבל הציב עשרות להיטים ב- של מגזין המוסיקה בילבורד.

מדובר במהפך מוזיקלי הסטורי: אמני מוטאון עיצבו מחדש את הסאונד של מוזיקת ​​פופ . היה כאן משהו מעט סותר בין פס ייצור מסחרי וברק אמנותי אינדיבידואלי. "הייתי כל כך שמח בכל פעם שקיבלתי להיט מאחד האמנים", אמר סמוקי רובינסון, יוצר השירים הגאון ביותר של הלייבל. "כי הם היו האחים והאחיות שלי."

הצליל החדש התאפיין בקצב (backbeat) נמרץ, פאנקי (funky) בס גרובי, קולות אפרו אמריקניים בעלי עוצמת soul, ובעיקר הרבה מאוד מנגינות נפלאות. הצליל החדש דיבר אל דור צעיר לא רק בארה"ב. בין היוצרים הבולטים היו סמוקי רובינסון והצוות שנקרא הולנד-דוזייר הולנד.

הסאונד החדש של אמריקה הצעירה מאמצע שנות הסיקסטיז הגיע מזמרת כמו מרי וולס שהיתה בין המגדירות שלו, להקת ה – Miracles, הפיתויים (Temptations), הרכב הבנות של הסופרימס, המארוולטס מרתה והוונדלס, שני האמנים בעלי החזון ביותר של הלייבל, מרווין גיי וסטיבי וונדר, שניים שכמו עמדו כנגד האופי הדיקטטורי של גורדי כדי ליצור אלבומי סבנטיז הרפתקניים ומודעים חברתית כמו What's Going On ו-Innervisions. הם שהרחיבו את ההיקף של Motown תוך שמירה על נאמנות לערכי הלהיטים המרכזיים שלה.

כוכבי מוטאון כמו רובינסון, הקומודורס, דיאנה רוס ומייקל ג'קסון המשיכו להשמיע מוזיקה נהדרת בתקופות ה-Fאנק, הדיסקו והדאנס, ויצרני להיטים כמו ריק ג'יימס, ליונל ריצ'י, DeBarge וגם Boyz II שמרו על הלייבל בשנות השמונים החלקלקות ובתוך הניינטיז.

גם אם שמעתם את השירים מיליון פעמים או נתקלתם בהם בתריסר פסקולים של סרטים, הם עדיין נשמעים חיים-טריים, מהדהדים גם נכון לעכשיו בצורה מלהיבה.

