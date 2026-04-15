מויה ברנן הגברת הראשונה של המוזיקה הקלטית הלכה לעולמה בגיל 73

הזמרת והנבלנית המוערכת מויה ברנן, שנפטרה בגיל 73 לאחר מחלה קצרה, .נודעה כ“הגברת הראשונה של המוזיקה הקלטית”, ברנן הייתה הקול שעיצב את להקת העל Clannad, זוכת פרס הגראמי.

מויה נולדה בשם Máire Philomena Ní Bhraonáin, והייתה הבכורה מבין תשעה ילדים להוריה מאירה ) וליאו ברנן המנוח, מבעלי הפאב Leo’s Tavern בכפר קרולי. היא נולדה בדבלין וגדלה בגווידור. היא נמנית על שורת אמנים איריים בולטים ביניהם הזמרת והמלחינה Enya, וכן חברי Clannad – סיארן ופול.

Clannad הוקמה בשנת 1970 על ידי מויה, סיארן ופול, יחד עם דודיהם התאומים נואל ופאדריג דאגן (שנפטרו מאז). הלהקה הפכה לאחת הלהקות האיריות המצליחות באירלנד ובזירה הבינלאומית. שיר הפריצה שלהם, “Theme from Harry’s Game”, הגיע למקום החמישי בבריטניה בנובמבר 1982 והיה לשיר הראשון בשפה האירית שנכנס לעשירייה הראשונה.







הלהקה נחשבת לאחת שתרמה להפיכת המוזיקה האירית לגלובלית, תוך שילוב בין כלי נגינה פולקלוריסטיים מסורתיים לבין צלילי פופ עכשוויים בהשפעת להקות כמו הביטלס. הלהקה פעלה רבות גם בטלוויזיה ובקולנוע, והלחינה מוזיקה לסדרות כמו Harry’s Game ו־Robin of Sherwood. הצליל שלהם השפיע על המלחין ג'יימס הורנר, שיצר את פסקול הסרט טיטאניק, עד שלעיתים הפסקול זוכה האוסקר מיוחס בטעות ללהקה.

אחותה הצעירה של ברנן, אניה Enya, היא אמנית הסולו האירית הנמכרת ביותר בכל הזמנים וחברת Clannad לשעבר, שעזבה את הלהקה ב־1982 כדי לפתח קריירת סולו.

Clannad מכרה למעלה מ־15 מיליון עותקים ברחבי העולם.בשנת 1999 זכתה מויה בפרס גראמי ראשון עם הלהקה על האלבום Landmarks (1997), בקטגוריית אלבום ניו אייג’. לאורך השנים קיבלה חמש מועמדויות לגראמי בקטגוריה זו.

מויה הייתה ידועה גם כתומכת בדור הצעיר – נתנה במה לאמנים חדשים, שימשה מנטורית נדיבה, יצרה מרחב מוזיקלי פתוח ב־Leo’s Tavern, הפאב המפורסם שהוקם ע"י הוריה. ברנן בלטה בזכות קולה המהפנט ובהגנה העיקשת שלה על השפה האירית־גאלית, שפת אמה

ההופעה הרשמית האחרונה של Clannad הייתה באולםרויאל אלברט הול באוקטובר 2024. שנה לאחר מכן התאחדו שוב להופעה אינטימית לציון 40 שנה לאלבום Macalla.|בשנת 2022 קיבלה מויה תואר דוקטור לשם כבוד בפילוסופיה מאוניברסיטת דבלין סיטי, לאחר קריירה של יותר מ־50 שנה.ב־2024 היא ואחיה קיבלו את אות “חירות דונגל” (אות חירות” סמלי שמוענק לאנשים (או לעיתים לארגונים) כהוקרה על:תרומתה למוזיקה הקלטית ולמוזיקת ניו אייג’, וכן על השפעתה מעוררת ההשראה על דורות של אמנים.

בונו סולן U2 אמר עם היוודע מותה: "היא שרה כמו מלאך. היא התהלכה בעולם הזה כמו מלאך, ועכשיו חזרה אל בני מינה. אנחנו אוהבים אותך, מויה."

בעבר אף אמר כי יש לה "אחד הקולות הגדולים ביותר שהאוזן האנושית חוותה".

מותה של מויה ברנן, הסולנית של להקת הפולק האירית המוערכת Clannad, דמות מרכזית במוזיקה הקלטית, הוא אובדן גדול לעולם המוזיקה.

