מוסיקאים וזמרים הוציאו אלבום שקט במחאה נגד AI שעושה שימוש במוסיקה שלהם

יותר מ-1,000 מוזיקאים – כולל אנני לנוקס, דיימון אלברן וקייט בוש – הוציאו אלבום שקט במחאה על השינויים המתוכננים של ממשלת בריטניה בחוק זכויות היוצרים, שלדבריהם יקלו על חברות בינה מלאכותית להכשיר דגמים המשתמשים ביצירה המוגנת בזכויות יוצרים ללא רישיון.

לפי ההצעות החדשות, מפתחי בינה מלאכותית יוכלו להשתמש בתוכן של יוצרים באינטרנט כדי לעזור בפיתוח המודלים שלהם, אלא אם כן בעלי הזכויות יבחרו "להתנגד".

האמנים מקווים שהאלבום, שכותרתו ?Is This What We Want, תגרום לשנות את החוק ולהציל את תעשיית המוסיקה בבריטניה. כל הרווחים מרכישת האלבום ייתרמו לארגון הצדקה Help Musicians.

"במוזיקה של העתיד, האם הקולות שלנו לא יישמעו?" כך שאלה-תמהה קייט בוש בהצהרה.

האלבום – מגובה גם על ידי אמנים כמו בילי אושן, אד אובריאן מרדיוהד ודן סמית' מבסטיליה, כמו גם הקלאש, מיסטרי ג'אטס, וג'מירוקוואי – כולל הקלטות של אולפנים והופעות ריקים, המדגימים מה האמנים חוששים מההשפעה הפוטנציאלית של שינוי החוק המוצע.

המסר: "אסור לממשלת בריטניה להכשיר גניבת מוזיקה לטובת חברות בינה מלאכותית".

האם המחאה תעזור? ממשלת בריטניה מתייעצת כעת לגבי מדיניות שונה כלפי חברות הבינה המלאכותית להשתמש בחומר הזמין באינטרנט מבלי לכבד את זכויות היוצרים.

