מוריסי משתף בסינגל חדש Notre-Dame לאחר שהסיר ממנו שורה העוסקת בטרור

מוריסי הוציא סינגל חדש, "Notre-Dame”, אחרי שהוא משמיט שורה מעוררת מחלוקת הקשורה לטרור, שאותה שר בהופעות חיות.

קטע האינדי-רוק בקצב בינוני, הנשען על קו סינתיסייזר מתנדנד ודומיננטי, נכתב בהשראת השריפה הטרגית בקתדרלת נוטרדאם ההיסטורית בפריז ב-15 באפריל 2019.

"נוטרדאם, אנחנו יודעים מי ניסה להרוג אותך”, שר מוריסי. נוטרדאם, לא נשתוק.”

הקתדרלה נסגרה למשך חמש שנים ונדרשה לשיפוץ בעלות של יותר מ-700 מיליון דולר. חקירה מקיפה שנערכה בנוגע לנסיבות השריפה לא מצאה סיבה מזוהה וברורה לפרוץ האש.

התובעת הראשית של פריז, לור בקו, אמרה באפריל 2024: "כל כיוון, כולל ההשערה של מעורבות אנושית במקור השריפה, נבחן מאז תחילת החקירה. אך האמת היא שככל שהתקרבנו לנקודת ההתחלה של האש, וככל שתוצאות הבדיקות חזרו, כך התחזקה ההשערה שמדובר בתאונה.”

הסולן לשעבר של להקת The Smiths ביצע את השיר בהופעות כבר בשנת 2023, ובהן שר: "לפני החקירות / הם אמרו: ‘זה לא טרור".”בגרסת האולפן של השיר, שורה זו שונתה לחזרה על שורה מוקדמת יותר:. "לפני החקירות / הם אמרו: ‘אין כאן שום דבר לראות’.”

מוריסי לא מנסה לפתור תעלומה עובדתית, אלא להביע עמדה רגשית-סמלית. זה שיר קינה, מחאה ורמיזה פוליטית מרוסנת כדרכו. הקתדרלה מייצגת בעיניו תרבות אירופית עתיקה, זיכרון קולקטיבי, זהות רוחנית והיסטורית. כשהוא שר "מי ניסה להרוג אותך”, הוא מדבר פחות על השריפה עצמה ויותר על תחושת איום מתמשך על ערכים ותרבות.

השורה החוזרת: “We will not be silent” מצביעה על חוסר אמון בנרטיבים רשמיים. גם בגרסה המרוככת של השיר, מוריסי משמר את התחושה שממהרים לסגור סיפור, להגיד “אין מה לראות”, לפני שהציבור שואל שאלות לא נוחות.

גם אם החקירה קבעה שמדובר בתאונה, מוריסי לא עוסק באש כמאורע טכני, אלא כרגע של שבר תרבותי:.משהו גדול, עתיק ויפה נפגע, והתגובה היא אדישות, נרמול, המשך כרגיל. זה נוגע לאובדן משמעות בעולם מודרני ציני. זה לא שיר חקירה של "מי גרם לשריפה" אלא שיר על תחושת אובדן ואי-אמון בעולם המודרני.

המוזיקה המאופקת והקצב הבינוני משרתים מסר של אבל מרוסן, זעם כבוש, עמידה עיקשת. לא צעקה אלא מבט ישיר וקר.