מוריסי משתף בשיר מתוך אלבום ראשון מזה שש שנים Make-Up Is A Lie

מוריסי משתף את "Make-Up Is A Lie” – מתוך האלבום החדש הראשון שלו מזה שש שנים. שיקרא גם הוא "Make-Up Is A Lie”. זה יהיה אלבום הסולו ה־14 שלו. הוא ייצא ב־5 במרץ דרך Sire/Warner Records.

לצד ההכרזה על האלבום מוריסי חשף גם את שיר הנושא. לפי הדיווחים מדובר בטקסטים פרובוקטיביים, כלים בלתי צפויים, ולפי הודעה לעיתונות מתואר כ“קריאה מפורשת לאמת ולביטוי בלתי מצונזרים”.

“ההמתנה לפעמים הרגישה כמו טרגדיה, אבל ההוצאה היום של ‘Make-Up Is A Lie’ היא כמו מפגש מחודש של אוהבים,” אמר מוריסי למעריצים. ““אנא שבו בכיסא האהוב עליכם בבקתה החשוכה שלכם כשהאורות כבויים – צאו מדעתכם ותיהנו מהשפלה עצמית אימפולסיבית – כפי שאני עושה לעיתים קרובות. אני מקווה שתחשבו ש‘Make-Up Is A Lie’ ראוי לתשומת הלב שאתם מעניקים לו. רבים מאיתנו, כאן, וגם בצרפת, טורקיה, פולין, הולנד, דנמרק, יוון, אמריקה, אנגליה…אמונתנו אינה ניתנת לערעור: שינבחו המקשקשים. מה ששורד מעבר להישג ידם הוא אהבה".

“אני מתעקש להיות אני עצמי למרות הרבה ייאוש, והמוזיקה החדשה הזו היא דיוקן אמיתי של הרבה ממה שעוד יבוא ב־2026".

מצאתי את עצמי בפריז/ היא ישבה בדממה עצובה/ עד חצות הגיעה התפרצות/ הרבה יותר חזקה מגשם/ (היא אמרה) איפור הוא שקר/ כל איפור, איפור הוא שקר/ כל איפור, איפור הוא שקר/ כל איפור הוא שקר

עד מהרה חזרתי לפריז/ לעליית הגג של המשוררת/ בתודעתה הריקה והריקה/ עד לאותו פיצוץ// איפור הוא שקר/ כל איפור, כל איפור הוא שקר/ הו, איפור, איפור הוא שקר/ כל איפור הוא שקר

אלבומו האחרון של מוריסי, I Am Not a Dog on a Chain, יצא בשנת 2020. הוא היה אמור להוציא את Bonfire of Teenagers לאחר מכן בשנת 2023, אך נפרד מחברת Capitol Records לפני יציאת האלבום. אלבום נוסף מאותה תקופה, You’re Right, It’s Time, הידוע גם בשם Without Music the World Dies, טרם יצא.

Morrissey – Make-up is a Lie

I found myself in Paris

She sat in mournful silence

By midnight came an outburst

So much louder than a cloudburst

(She said)

Make-up is a lie

All make-up, make-up is a lie

All make-up, make-up is a lie

All make-up is a lie

I soon returned to Paris

To the garret of the poet

In her mind of blank reclusion

Until the same explosion

Make-up is a lie

All make-up, all make-up is a lie

Oh, make-up, make-up is a lie

All make-up is a lie

Ten years passed in boredom

I made my way to Paris

To stand before her gravestone

I read the words in granite

(One, two, three, four, five)

Make-up is a lie

All make-up, make-up is a lie

Make-up is a lie, make-up is a lie

All make-up is a lie

Make-up is a lie

All make-up, make-up is a lie

Make-up is a lie, make-up is a lie

All make-up is a lie