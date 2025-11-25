הידיעה על פטירתו של אגדת הרגאיי ג'ימי קליף פורסמה בדף הפייסבוק הרשמי שלו. משפחתו שיתפה כי הזמר והשחקן נפטר "עקב התקף ואחריו דלקת ריאות". הוא היה בן 81.

"אני אסירת תודה למשפחתו, לחבריו, לאמנים ולקולגות שחלקו איתו את המסע שלו", כתבה אשתו. "לכל מעריציו ברחבי העולם, דעו שתמיכתכם הייתה כוחו לאורך כל הקריירה שלו. הוא באמת העריך כל מעריץ ומעריץ על אהבתם".

הזמר, השחקן והנגן הרב-אינסטרומנטלי הג'מייקני, "המלך הראשון של הרגאיי", כפי שכונה זכה להכרה נרחבת על כך שסייע להביא את מוזיקת ​​הרגאיי לבמה העולמית, והוא מוכר בעיקר בזכות השירים שלו, כולל 'You Can Get It If You Really Want' ו-'Many Rivers To Cross'.

גם על גרסת הכיסוי לשיר 'I Can See Clearly Now' של ג'וני נאש עבור הפסקול לסרט של דיסני משנת 1993, Cool Runnings, ומילא תפקיד מרכזי בסרט הקלאסי משנת 1972, The Harder They Come.

ג'ימי קליף הוא מחלוצי הרגאיי, אבל מי שנשאר מחוץ למעגל הרגאיי גם אחרי שרשרת להיטיו בשישים ובשבעים שכבשו את ג'מייקה ובריטניה – ביניהם להיטו הגדול ביותר Wonderful World, Beautiful People".

הצלחתו מי ששינה את שמו מג'יימס צ'יימברס כשעבר מסט. קתרין לקינגסטון הגיעה עד ארה"ב, בתקופה שממש דרשה שיר כמו "ויטנאם". אלבומו הראשון Wonderful World שיצא ב-69 נקטל ע"י הביקורת וג'ימי נאלץ לבנות את עצמו על קהל ה AOR– Album-oriented rock, למשל, עם קאבר ל – Wild World של קט סטיבנס.

kאורך הקריירה שארכה יותר משבעה עשורים, הוא שיתף פעולה עם אמנים כמו הרולינג סטונס, פול סיימון, סטינג ואני לנוקס.

מורשתו של קליף חיה בזכות יכולתו לגשר בין הרגאיי לסגנונות מוזיקה אחרים ולהעביר מסרים אוניברסליים של תקווה ומאבק/

למטה: שירים מתוך אלבום האוסף Higher And Higher

מותו של אגדת הרגאיי והסול ג'ימי קליף – Many Rivers To Cross

Jimmy Cliff – Ashe Music (Higher & Higher)

ג'ימי קליף פייסבוק