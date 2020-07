מותו של ענק הגיטרה: פיטר גרין הבלוזיסט שבטעות נולד לבן

מיק פליטווד, חברו ללהקה לשעבר בלהקת פליטווד מק, אומר על פיטר גרין שנפטר אתמול ב-25 ביולי – "זוהי אבדת ענק למוסיקה". גרין, הגיטריסט הפנומן, היה ממקימי הלהקה יחד עם פליטווד המתופף בלונדון בשנת 1967.

"פיטר היה האיש שהקים את להקת פליטווד מק יחד איתי, ג'ון מקווי וג'רמי ספנסר. לכל מי שנכנס ללהקה, גם אחרי עזיבתו, היתה יראת כבוד לפיטר גרין ולכישרון שלו. הוא היה מוסיקאי שהקרין את נשמת האמנות, בתשוקה בלתי מתפשרת. אני מודה לו שביקש ממני להיות המתופף שלו לפני כל השנים. עשינו דרך מוזיקלית שכל כך רבים יוכלו ליהנות ממנה".

גרין ופליטווד נפגשו בהרכב ה"לונרס" ב – 1965. שניהם ניגנו ב"בלוזברייקרס" של ג'ון מאייל לפני שהקימו את פליטווד מאק. שני החברים הוכנסו להיכל התהילה של הרוק אנד רול בשנת 1998. גרין נמנה על לאחד ממאה הגיטריסטים הגדולים בכל הזמנים של מגזין הרולינג סטון.

בי.בי קינג, ענק ומלך הבלוז, אמר שאחד הדברים שנחרטו אצלו עמוק היה ההזדמנות לנגן עם פיטר גרין. הנאה ענקית. גרין היה הבלוזיסט שבטעות נולד לבן. הוא שירי הדלתה מיסיסיפי, מיקבצים אולטימטיבים של בלוזים חיבר השפעות, ויצר את המוסיקה שלו.

פיטר גרינבאום בשמו המקורי, יליד – Bethnal Green במזרח לונדון, כתב את היצירות האינסטרומנטלית של "אלבטרוס", שנותר הלהיט מספר אחת של פליטווד מק בתוספת שני להיטים מוקדמים אחרים, Black Magic Woman (לימים להיט של סנטנה) ו- Oh Well. גרין הוא מי שהפיק ו את שלושת האלבומים הראשונים של הלהקה.

גרין עזב את הלהקה לאחר בשנת 1970, כשהוא נאבק במחלת נפש. סופו של דבר הוא אובחן כחולה סכיזופרניה ובילה את אמצע שנות ה -70 בבית החולים. הוא התחתן עם ג'יין סמואלס בינואר 1978. הם התגרשו בשנת 1979 אחרי שנולדה להם בת.

פיטר גרין היה מגדולי הגיטריסטים של הבלוז של בריטניה. הריפים המתחלפים שאפיינו את נגינת, האלתורים הארוכים, שהיו מרכיב דומיננטי בלהקת פליטווד מק שהפך אותה אחת הלהקות החיות המלהיבות ביותר במהפכת הבלוז של שנות השישים בבריטניה

הוא ניגן גיטרה מגיל בגיל 10 וכמו רבים מבני גילו טרף את תקליטי הוויניל המיובאים לבריטניה מארה"ב, ביניהם היו ענקי הבלוז מאדי ווטרס, באדי גאי ו-בי.בי קינג. הוא שילב את סגנון הנגינה שלהם עם עם הוויברטו המבריק של האנק מרווין של מ"הצלליות" ("דה שדוז") למעשה, גרין החל את הקריירה שלו כבסיסט, ורק אחרי מפגש עם אריק קלפון החליט להחליף לגיטרה.

באלבום שהוציא ב-2006 עם ההרכב ספלינטר, גרין ממשיך במסע החזרה אל הבלוז הישן. שום אקספרימנטים, שום פיוז'נים. גם לא חזרה לפליטווד מק. בחלקים של הדיסק הוא הזכיר את קלפטון, בעיקר בתזמורים, הוא חזר לשורשים האמיתיים. עיבוד דיקסי.אורגן המונד, סולואים מהוקצעים לגיטרה וקולו שהשתפר תרמו למוסיקה ישירה ואותנטית.

Peter Green's fleetwood mac – need your love so bad

(Peter Green – Albatross (Splinter Group Acoustic Set

Peter Green – Live Concert 2003