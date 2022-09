מטאליקה Nothing Else Matters

"מעולם לא פתחתי את עצמי כך/ החיים הם שלנו, אנחנו חיים אותם בדרך שלנו/ את כל המילים האלה אני לא רק אומר/ ושום דבר אחר לא משנה"

חברי הלהקה ג'יימס הטפילד, לארס אולריך וקירק האמט כתבו את בלדת הרוק הזו. לדברי הטפילד, הוא כתב את השיר על חברה לשעבר, אבל כשהוא מביט בו לאחור, הוא אינו זוכר מדוע כתב אותו. הטפילד הסביר את השיר הזה למגזין Mojo בדצמבר 2008. "מדובר בלהיות על הכביש, להתגעגע למישהו בבית. השיר נכתב בצורה כזו,התחבר לא רק לשני אנשים, זה היה על חיבור עם עוצמה גבוהה, נגע בהרבה דברים שונים".

מטאליקה התייחסה לשיר גם כאל שיר המעריצים שלהם, כי שום דבר אחר לא משנה חוץ מהמעריצים שלהם. הטפילד סיפר כי השיר נבנה בעת ההופעות של הלהקה. כתבו קטעים מהשיר באוטובוס שלהם ובמלונות רבים. זהו אחד משירי מטאליקה הבודדים בהם ניגן ג'יימס הטפילד סולו גיטרה ולא קירק האמט.

השיר זה נכלל באלבום "The Black Album" של מטאליקה מ -1991. מקצב הוואלס של 3/4 קשו ליצירות קלאסיות כמו "הדנובה הכחולה", אך גם רוקרים השתמשו בו בהצלחה גם עם זה, כפי שעשתה מטאליקה בשיר הזה.

מטאליקה הודיעה ב -1 באוגוסט 2021 כי הקליפ של השיר הזה עלה על מיליארד צפיות ב- YouTube, הראשון של הלהקה שחצה את הגבול הזה.

גרסאות כיסוי: כריס סטפלטון, זמר הקאנטרי/ רוק דרומי ופיבי ברידג'רס, זמרת האינדי רוק הם שניים מעשרות זמרים שהקליטו גרסה לשיר הזה.

"Chris Stapleton – "Nothing Else Matters

So close, no matter how far/ Couldn't be much more from the heart

Forever trusting who we are/ And nothing else matters

Never opened myself this way/ Life is ours, we live it our way

All these words I don't just say/ And nothing else matters

Trust I seek and I find in you/ Every day for us something new

Open mind for a different view/ And nothing else matters

Never cared for what they do/ Never cared for what they know/ But I know

So close, no matter how far/ Couldn't be much more from the heart

Forever trusting who we are/ And nothing else matters

Never cared for what they do/ Never cared for what they know/ But I know

I never opened myself this way/ Life is ours, we live it our way

All these words I don't just say/ And nothing else matters

Trust I seek and I find in you/ Every day for us, something new

Open mind for a different view/ And nothing else matters

Never cared for what they say/ Never cared for games they play

Never cared for what they do/ Never cared for what they know

And I know, yeah!

So close, no matter how far/ Couldn't be much more from the heart

Forever trusting who we are/ No, nothing else matters

