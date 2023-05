השיר עונה על שאלת כל הזמנים: למה האהבה כל כך כואבת. בשביל תשובה לא צריכים להיות מומחים לתורת הנפש. לדניאלה תורג'מן יש תשובה משלה. כורעת תחת עומס הנפילות שלה. היא חוברת לעולם הזיה שמייצר הצליל של מטרופולין של עופר מאירי. "נפלתי פעם אחת נפלתי פעמיים ועכשיו אני יודעת, כאב", שרה תורג'מן. "עכשיו אני יודעת איך זה מרגיש / זה היה אמיתי עכשיו זה נגמר".

קולה המינימליסטי הכמעט לוחש באנגלית אינו מייצר דרמה. הוא נעטף במגינה ובצלילים אלקטרוניים שמייצרים את האווירה החלומית. תורג'מן נמצאת במרחב המוסיקלי הזה, הקול הוא חלק מהקונספט האמביינטי של השיר. מאירי הוא מפיק שיודע מה הוא רוצה להשיג, ובשיר הזה הוא מדייק יותר את עצמו מאשר מעניק לתורג'מן תפקיד דרמטי.

עופר מאירי משתמש בזמרים כדי לייצר הפקות מוסיקליות, מפיק ספוג השפעות שיונק ממקורות שונים, אבל אינו מואפל ע"י מקורות השפעותיו. להיפך: הוא מנצל אותם כדי ליצור יריעות סאונד מרתקות בכל שפה, כשהוא מעסיק לעיתים קרובות זמרים וזמרות חוץ-מטרופוליניים כדי להגשים מטרותיו. השיר הזה שהוא חלק מפרויקט חדש באנגלית, מציג את קווי המתאר האלקטרוניים כתפאורה קודרת לסיפור ולתחושה. פניו אינם ללהיט, ועדיין במוסיקליות הרפטטיבית הזו יש משהו קליט ומענג.

*** Another Life הוא שיר ראשון של הרכב הרוק פופ האלקטרוני של עופר מאירי מתוך אלבום חדש שכולו באנגלית. בשיר מתארחת הזמרת דניאלה תורג'מן, שכתבה את המילים, והוא משתלב בסדרה החדשה "Drops of God" בבימוי עודד רסקין, שעלתה באפל טי.וי פלוס. השיר יוצא בליווי קליפבבימוי אריאל פרידן המשלב אנימציה ופורטרטים של חברי הפרויקט ונעזר בבינה מלאכותית. באלבום החדש ישתתפו כמה מוזיקאים שהיו חלק מהפרוייקט גם בעבר כגון דנה עדיני, ברק גביזון וצליל דנין.

מטרופולין ודניאלה תורג'מן Another Life בימוי: אריאל פרידן

I fell in once I fell in twice/ and now I know, pain

But now I’m done playing games with love

another life another chance I couldn’t take

but now I know just how it feels

it was real now it’s over/ it was real now it’s over

I loved you once I loved you twice/ and now I know, pain

But I could never walk away/ another life another chance I couldn’t take

but now I know how it feels/ it was real now it’s over/ it was real now it’s over

Woke up today/ the sun still made her way, to me

and the same blood is running through my veins

looking in the mirror nothing’s changed

I fell in once I fell in twice/ and now I know, pain

But now I’m done playing games with love

another life another chance I couldn’t take

but now I know how it feels/ it was real now it’s over

it was real now it’s over

Oh and I need someone/to take the load of my shoulders

when the tides are low/ oh I don’t care where we go

as long as we’re out there, forever/ I don’t need to know

just take me somewhere, away.

