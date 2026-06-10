מיוז Nightshift Superstar

"Nightshift Superstar" הוא אחד השירים המפתיעים ביותר של Muse בשנים האחרונות. בעוד שהלהקה מזוהה בדרך כלל עם רוק חללי, פרוגרסיבי ודרמטי, כאן היא פונה לטריטוריה הרבה יותר רקידה: שילוב של French House, דיסקו מודרני, פאנק אלקטרוני ורוק אצטדיונים. השיר הוא סינגל מתוך האלבום The Wow! Signal, שנקרא על שם אות הרדיו המסתורי "Wow! Signal" משנת 1977 – מוטיב שמתכתב עם האובססיה המתמשכת של Muse לחלל, מסתורין וקשרים שמעבר למוכר.

מהשניות הראשונות בולט קו הבס הדומיננטי והגרובי, שמוביל את השיר יותר מאשר הגיטרות – דבר חריג יחסית ל-Muse. שכבות הסינתיסייזרים, הקצב הדיסקואי וההשפעות של French House מזכירים לעיתים אמנים כמו Daft Punk, אך מבלי לאבד את החותמת המוכרת של הלהקה.

עם זאת, מתחת vמעטפת הריקודית נשארים כל המרכיבים המזוהים עם Muse, גיטרות מתפרצות, עיבוד תזמורתי שמעצים את הדרמה, מקהלה שיוצרת תחושה כמעט אופראית, השירה הגבוהה והדרמטית של מאט בלאמי Matt Bellamy. התוצאה היא שיר שנשמע בו-זמנית כמו להיט מועדונים וכמו המנון רוק עתידני.

על פני השטח, השיר מתאר אישה מסתורית – "Nightshift Superstar" – דמות זוהרת, חופשייה ובלתי ניתנת להשגה. היא "רצה מהאור", "רודפת אחרי כל שיא" וגורמת לדובר להישאב לעולמה.אבל מתחת לפני השטח מסתתר רובד אפל שורות כמו:

"You're my darkest dream"

"Now I can't stay clean"

"I need you one more time"

מציגות מערכת יחסים שנשמעת כמעט כמו התמכרות. לא ברור אם מדובר באדם אמיתי, בפיתוי, באורח חיים נהנתני או אפילו במטפורה לחומר ממכר או לאובססיה רגשית. דווקא העמימות הזאת מעניקה לשיר עומק: המאזין יכול לפרש את ה"סופרסטאר" בדרכים שונות. הניגוד בין המילים האפלות לבין המוזיקה האופורית הוא אחד המרכיבים החזקים בשיר. בזמן שהקצב מזמין לרקוד, הטקסט מתאר אובדן שליטה ותלות רגשית.

"Nightshift Superstar" אינו יצירת פרוג-רוק מורכבת או אפוס מדע-בדיוני. במקום זאת, הוא מציג את Muse במצב חושני וריקודי יותר, מבלי לוותר על הדרמטיות והגרנדיוזיות שמאפיינות אותם. זהו שיר קליט, נוצץ ומעט אפל, שמוכיח שגם אחרי יותר משני עשורים הלהקה עדיין מסוגלת להמציא את עצמה מחדש. הוא אולי לא ייכנס לרשימת יצירות המופת הגדולות ביותר של Muse, אבל הוא בהחלט אחד הסינגלים המהנים והמרעננים ביותר שלהם בשנים האחרונות.

מיוז Nightshift Superstar

ush beneath my skin, I drown within

Silver sweat, you shine, infuse with mine

Sell my soul tonight, your heat feels divine

Kiss that kills the pain, I crave again

Now I can’t stay clean, You’re my darkest dream

I need you one more time

Dancing free, you are

A Nightshift Superstar

She’s running from the light, burning bright

‘cause she’s a Nightshift, a, a, Nightshift Superstar

Dancing free, you are

A Nightshift Superstar

Chasing every high, mesmerised

‘cause she’s a Nightshift, a, a, Nightshift Superstar

Rhythm breaks the chain, so unrestrained

Silence speaks the truth, I’m split in two.

I’m just so consumed by you, tonight

You’re my darkest dream, I need you one more time

Dancing free, you are

A Nightshift Superstar

She’s running from the light, burning bright

‘cause she’s a Nightshift, a, a, Nightshift Superstar

Dancing free, you are

A Nightshift Superstar

She’s chasing every high, mesmerised

‘cause she’s a Nightshift, a, a, Nightshift Superstar

Nightshift, a, a Nightshift

Nightshift, a, a Nightshift superstar

Dancing free you are

A Nightshift super star

She’s given me a fright, such a fright

‘Cause she’s a Nightshift, a, a Nightshif

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