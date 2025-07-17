"Baraye" הוא יותר משיר מחאה – זהו מבע חי של חלומות שבורים, תקווה גנובה, ואומץ אזרחי. במקום טקסט מאורגן, מתקבל זרם תודעה שאינו מתיימר להיות שלם – אלא להדהד. כמו מכתב פתוח של עם שלם, חתום בשם פרטי: שרווין.

השיר "Baraye" ("בַּרַאיֶה" – בפרסית: "בשביל", "למען") של שרווין האג'יפור (Shervin Hajipour) הפך לסמל עולמי של מחאה חופשית, אומץ ואנושיות, ובצדק. מדובר באחד משירי המחאה החזקים והמרגשים ביותר שיצאו מהמזרח התיכון בעשורים האחרונים. הוא נכתב בעקבות מותה של מהסא אמיני – צעירה כורדית-איראנית שנרצחה בספטמבר 2022 על ידי משטרת הדת האיראנית בטענה שלא חבשה כראוי את החיג'אב. מותה הצית את מחאת החיג’אב, והפך את Baraye להמנון חוצה גבולות למאבק הנשים האיראניות לחירות, שוויון וזכויות אדם. זוהי בלדה נוגה עם מינימליזם מוזיקלי שמכילה את עומק השבר של עם שוחר חופש.

מיטל ברמלי יצחק בחרה לשיר את הגרסה העברית לשיר המחאה שטלטל את איראן והעולם. בימים שבהם איראן ממשיכה לייצא טרור ולהוות איום ישיר על מדינת ישראל –חשוב לזכור שהמשטר האיראני אינו מייצג את העם האיראני. השיר חושף את פניה האמיתיים של החברה האזרחית באיראן – צעירים וצעירות אמיצים שנאבקים על הזכות לחיים חופשיים.

השיר מורכב כולו כמעט מציוצים אמיתיים של אזרחים איראנים, שכתבו על הדברים שהם משתוקקים להם, מקווים להם או נאבקים עליהם – כולם מתחילים במילה "Baraye" – "למען" – "למען השמיים הכחולים/ למען אור וחופש למילים/ למען כל מי שכבר לא סופרים/ ובשבילכם האנשים שמרגישים שקופים". זו אינה רשימת סיסמאות – אלא תיעוד פואטי ואישי של עם שלם, דרך כאבו הקולקטיבי.

זהו שיר של רגש בלתי אמצעי – אין פה מילים גבוהות, אלא דמעות פשוטות שנכתבו בשפת העם, אין כאן מטאפורות מורכבות או תיאטרליות, והכוח שלו טמון בתעוזה אישית של שרווין האג'יפור שנעצרה מיד לאחר פרסום השיר.

מיטל ברמלי מצליחה כמו שרווין לשיר את הלחן המלנכולי בליווי לופ פשוט בפסנתר בטון שברירי – שמאפשר לטקסט לעמוד במרכז ולשדר את הכאב בכוונה אמיתית. השיר מרעיד לב – לא בזכות עוצמה קולית, אלא בזכות שבר אנושי חשוף

מיטל ברמלי למענך

למענך שתרקדי ברחוב

שלא תפחדי לגעת מקרוב

לאחותי שלי, אחותך, אחיותינו

למען כל מחשבה שתרצי לחשוב

כדי שלא תתביישי בגלל חרפת רעב

למען החיים הפשוטים, הרגילים

בגלל עבדות הילדים וחלומות אבודים

ונגד אנשי הכוח שעושקי

כדי שתנשמי אוויר נקי

בגלל רחוב נטוש שהעצים בו עזובים

למען החלשים, כל מי שיש בו חיים

החתולים, הכלבים, וחסרי האונים

כדי שלא תבכי עוד לעולם

כדי להיות, לעשות ולא להסתתר

למען החיוך שלך הטוב

לילדים הנולדים שמבקשים יותר

למען השמיים הכחולים

למען אור וחופש למילים

למען כל מי שכבר לא סופרים

ובשבילכם האנשים שמרגישים שקופים

כנגד (כל) הסיסמאות, נגד השקרים,

בגלל הבית שנופל וקירותיו דקים

למען השלום שבלבך

כדי שאור יעלה אחרי לילות טרופי

כדי שלא תחלמי רק) חלומות רעים

למענך, ולאחרים

כדי שלא תתביישי להיות מי שאת

בקול גדול ובלי פחד

תהיי

כדי שתהיי כדי שתהיי כדי שתהיי

