מיילו טיש שר מצב טראומטי. הריקנות שמשתלטת, הבדידות, המצוקה הנפשית, הנסיון להירפא, הסבל, התסכול.

"איך יכולת לעזוב אותי, לרוץ לבד/ כשאני עדיין מתרפא בצעדי תינוק/ עדיין לומד ללכת?/ ואני ניסיתי לעמוד על שלי/ אבל אני ממשיך ליפול, ואני אמשיך

ואני אוהב את זה / אני לא אוהב את זה / אני לא אוהב את זה".

מיילו טיש הוא הסינגר סונגרייטר שחייבים לגלות, כי אין שני מיילו טיש. השיר הוא הדגמה של הפואטיקה המוסיקלית של התחושה. צלילי פסנתר שמובילים במינימליזם אפקטיבי לנרטיב הדרמטי. מיילו שר בלדה אפרורית, מענגת בעצבותה, מרגשת בכנותה, מושרת בכאב אמיתי, דקויות טונים, קולות רקע שמתווספים כמו כמקהלה המשתתפת בצער. זה חלק מהעיבוד המוצלח המסייע להעביר את ההתרחשות האמיתית. מישהו משווק אותו לשוק העולמי?

*** מיילו טיש: "בהתחלה כשהשמעתי את השיר, היה לי קשה להבין למה אנשים אוהבים שיר, שהוא בעצם מכתב אחרון של מישהו? אבל אז הבנתי את הכוח שהוא נותן, לי, ולכל מי שהקשיב לו. לשיר מול אנשים את הרגע הכי נמוך שלי בגאווה, ולקבל אהבה בחזרה. זה גרם לי להבין שאין לי במה להתבייש ברגעים הנמוכים, שהם חלק ממני".

מיילו טיש The Fight

מיילו טיש Baby Steps

All, all the tears are gone

All I do is remember, and hurt

Step, step by step

The emptiness is raging

And I’m on my own/ And it wraps me up

And I don’t like it/ I like it/ I don’t like it

How could you leave me, to run all alone

When I’m still healing in baby steps

Still learning to walk?

And I’ve been trying to stand on my own

But I keep on falling, and I will keep on

And I like it/ I don’t like it/ I don’t like it

?Why did I do it again / tried to do something

Ended up shooting wrong

Healing, Healing takes a toll

And it’s so fucking difficult

So why trying at all?

How could you leave me, to run all alone

When I’m still healing in baby steps

Still learning to walk?

And I’ve been trying to stand on my own

But I keep on falling, and I will keep on

And I like it/ I don’t like it/ I don’t like it

And I hate it/ And I suffer

But I deserve it/ For not being strong

