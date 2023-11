כבר בהאזנה אחת – "Flowers" הולך להיות ויראלי. זה אחד הלהיטים הגדולים של מיילי סיירוס, הסינגל המוביל מתוך אלבום האולפן השמיני המצופה Endless Summer Vacation. השיר מדבר על מערכת היחסים שלה בעבר עם בעלה לשעבר ליאם המסוורת', שיוצא ביום ההולדת שלו, כשהמילים אומרות שהיא לא צריכה אותו כדי להגשים את האושר שלה.

מזכיר את Plastic Hearts של -2020, עם סיפור על מערכת יחסים שבורה . הפעם, במקום לחבר את שברון לב לצליל הרוק של שנות ה-80 , היא עושה משהו כמו פאנק דיסקו ממוקד, עם קטע מיתרים עם נגיעת פלמנקו. אבל אולי השיר היה מעניין יותר אם היא לא הייתה נשמעת כל כך לא מוטרדת.

אבל זה כל העניין: "פרחים" מסמן עידן חדש עבור הזמרת. מיילי סיירוס בגיל 30, נשמעת כמי שיש לה ביטחון עצמי חדש. שומעים את זה בקול, רואים את זה בקליפ בעיניים שלה, מסתנכרנת עם האמירה הנשית.

היינו טובים, היינו זהב

סוג של חלום שאי אפשר למכור/ צדקנו עד שלא צדקנו

בנינו בית וראינו אותו נשרף

ממ, לא רציתי לעזוב אותך, לא רציתי לשקר

התחלתי לבכות, אבל אז נזכרתי בי

[פזמון]

אני יכולה לקנות לעצמי פרחים/ לכתוב את שמי בחול

לדבר עם עצמי שעות/ להגיד דברים שאתה לא מבין

אני יכולה לקחת את עצמי לרקוד/ ואני יכולה להחזיק את היד שלי

כן, אני יכולה לאהוב אותי יותר ממך

יכולה לאהוב אותי יותר, אני יכולה לאהוב אותי יותר, מותק

מיילי סיירוס Flowers

We were good, we were gold

Kinda dream that can't be sold

We were right ’til we weren't

Built a home and watched it burn

Mm, I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie

Started to cry, but then remembered I

[Chorus]

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don't understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours, yeah

Say things you don't understand

I can take myself dancing, yeah

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I (Ooh, I)