מיילי סיירוס – Midnight Sky

מיילי סיירוס משמיעה קול בסינגל חדש, אשר נכתב בהשראת המאורעות האישיים שעברה בשנה החולפת – לקראת האלבום החדש She Is Miley Cyrus. ב"שמי חצות" היא שרה: "עבר לילה ארוך והמראה אומרת לי לחזור הביתה / אבל זמן רב שהרגשתי את זה טוב בעצמי / תשע שנים עברו כשידיי קשורות בחבלים שלך / לנצח נצחים , לא עוד"

סיירוס הולכת על העצמה ועצמאות נשית בשיר דיסקו פופ ונגיש. מיילי סיירוס ידועה כזיקית כשמדובר בסגנון המוזיקלי שלה. היא עשתה פופ, פופ-רוק, היפ הופ, קאנטרי ועוד' וכעת מוסיפה לרשימה טרו-פופ דיסקו שנות השמונים.

'שמי חצות' נכתב על ידי סיירוס עצמה והופק על ידי אנדרו וואט ולואיס בל. היא תיארה את המילים כנרטיב שלה, קובעת שהיא נולדה לנהל את חייה, לא שייכת לאף אחד ולא צריכה להיות נאהבת על ידי האדם עליו מדבר השיר. הכרזת חופש ועצמאות זו ארוזה בהפקת הפופ הסינתטית התוססת, שבה הפזמון הוא המקדם של הלהיט כולל סימפול של 'Edge of Seventeen' האיקוני של סטיבי ניקס, שמיילי ביקשה את ברכתה. סיירוס ממשיכה להוכיח שהיא אחת מכוכבות הפופ הבלתי צפויות שיש כרגע. את הסינגל מלווה קליפ אשר ביימה מיילי בעצמה.

Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home

(But it's been a long time since I felt this good on my own (Uh

Lotta years went by with my hands tied up in your ropes

The midnight sky is the road I'm takin'

(Head high up in the clouds (Oh, oh.