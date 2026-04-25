בריאיון מחודש מרץ, כשדיבר על העיכוב באלבום, אמר: “הקורונה לא עזרה, אבל אני מסיים אותו. כשהלהקה התפרקה הייתי צריך הפסקה. לקחתי חמש שנים, אבל נמשכתי חזרה למוזיקה. זה היה מאבק. אני רוצה שזה יהיה מצוין, אבל יש עליי לחץ כי הייתי ב־R.E.M., והרף גבוה מאוד – אני רוצה שזה יהיה טוב כמו זה, וזה כמעט בלתי אפשרי.”

הוצאות סולו קודמות של סטיפ כוללות את הסינגל “Your Capricious Soul” מ־2019 ואת “Drive To The Ocean” שיצא בשנה שלאחר מכן. ב־2020 הוא גם הוציא את “No Time For Love Like Now” יחד עם הפרויקט של אהרון דסנר Big Red Machine.

R.E.M עם מייקל סטייפ, הגיטריסט פיטר באק, הבסיסט מייק מילס והמתופף ביל ברי הופיעו יחד בקיץ 2024 כשהוכנסו להיכל התהילה של כותבי השירים. הלהקה התפרקה בהסכמה ב־2011, בעוד ברי עזב כבר ב־1997 בשיא ההצלחה. בטקס, הרביעייה הפתיעה בביצוע אקוסטי לשיר הקלאסי שלהם מ־1991 “Losing My Religion” – הפעם הראשונה שבה כל הארבעה הופיעו יחד מאז כניסתם להיכל התהילה של הרוקנרול ב־2007.