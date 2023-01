ב"אש קטנה", אלבום שאהוד בנאי הקליט לפני כארבע שנים באולפן גלילי בגיטרה אחת בלבד, מצאנו שיר שנקרא "מייקל צ'פמן היה כאן". שנתיים אחרי שהאלבום הזה ראה אור, הוציא בנאי אלבום, שהבהיר את המשמעות של "מייקל צ'פמן היה כאן". מבחינתו – חיבור אולטימטיבי לאחד הטרובדורים הגדולים של מוסיקת הפולק הבריטית שראוי לנוסחה – EB=MC² . השבוע הזמר והיוצר מייקל צ'פמן מת בגיל 80.

"אש קטנה" (2015), נעשה "בזכותו ובהשראתו" של צ'פמן, העיד בנאי. צ'פמן מצידו שילב את השיר באלבומו Fish, שיצא ב-2015. הוא קרא לו "אהוד".

EB=MC² הוא התגשמות חלום של אהוד בנאי. מהותו: להביא לארץ את גיבור הגיטרה שלו, מייקל צ'פמן. הוא החל לקרום עור וגידים בהופעה במועדון קטן בירושלים בחורף 2013. שנתיים לאחר מכן שב צ'פמן לישראל לסיבוב נוסף. בשני הסיבובים הראשונים משתתף בנאי כמופע פותח ואורח. מערכת היחסים הקרובה, האינטרקציה המוסיקלית הובילו את השניים לאולפן ההקלטות. זהו סיפור של מפגש אנושי ומוסיקלי נדיר, של סינגר סונגר הפורט בסגנון פולק ששייך אך ורק לו, וטרובדור ישראלי המביא את הניחוחות העממיים ים תיכוניים שלו בנגינת גיטרה וטאר.

"המפגש שנוצר מחבר את השדות הירוקים של צפון אנגליה עם מטעי עצי הזית של הגליל, עדות חיה לכך שהמוסיקה היא שפה בינלאומית, חוצה גבולות ופותחת אופקים חדשים", כך מתאר אהוד בנאי את התוצאה. באלבום החדש שירים של צ'פמן בביצוע משותף. השיר האהוב על בנאי "איש ציפור" בעיבוד חדש ובדואט בעברית ובאנגלית, ושירים חדשים שנכתבו במיוחד עבור האלבום.

מייקל צ'פמן, אגדת פולק בריטית, הוציא לאור יותר מ-40 אלבומים, מסוף שנות הששים. בסגנונו הייחודי – פולק נוגה מהול בפסיכדליה עדינה מבוססת גיטרות ועבודת מיתרים עוצרת נשימה, חיבור של מלודיות קסומות עם טקסטים פשוטים על החיים בשילוב קטעי נגינה וירטואוזיים, שמדגישים אותו כיוצר, מבצע וגיטריסט יוצא דופן.

בצניעותו הגדיר עצמו כ"גיטריסט טוב שכותב שירים הגונים", אנדרסטייטמנט מפיו של אחד הגיטריסטים הייחודיים והטובים בעולם, ואחד ממקורות ההשראה של מוסיקאים כדיויד בואי, סוניק יות', ג'ואנה ניוסום, סופרגראס, וכמובן של אהוד בנאי. אחד השירים האהובים על בנאי מהרפרטואר של צ'פמן הוא Kodak Ghosts מתוך אלבום הקאלט – Fully Qualified Surviver, שיצא ב-1970. בנאי ניגן את השיר נונסטופ בתקופת שהותו בוואדי בראש פינה, שנות השבעים, כשהוא שבור לב אחרי אהבה שנגמרה. בנאי חש כאילו הוא כתב אותו בעצמו ועל עצמו. שיר על בדידות והתבודדות עם עצמך ועם הטבע. שנים אחר כך, מוצא עצמו בנאי באולפן עם צ'פמן, מנגנים בחברותא את האקורדים של השיר, בהם משתלבות מילים שכתב בנאי, ומביאים אל העולם שיר חדש – "מלאך" Angel קריאה למלאך שיעודד וידריך את מבקשי הדרך והמקום.

קרה כאן סוג של נס: שני זמרי עם מתרבויות שונות מוצאים דרכים זה אל זה בלי להאפיל זה על זה. Sometime you just drive, שיר רביעי הוא תמצית מרוכזת של סיעור הצלילים והרגשות. קולותיו של בנאי נשזרים ברקע כמו מתוך חלום. ואז מגיע דואט המיתרים של אהבה של Guitartar (גיטרה – טאר) המשכר ביופיו, כאילו השניים נולדו לנגן יחד בסלסולים ובסאונד הפריך זה. אהבה מהאזנה ראשונה.

מייקל צ'פמן היה כאן Angel – Michael Chapman & Ehud Banai | EB=MC²





Angel angel sit by me /Show me things I cannot see

What is so far behind / What was playing on my mind

Angel angel give me voice / Through all the sound of city noise

What is waiting up the road / Young again or just too old

מלאך מלאך שב לצדי / שים כנף על כף ידי

השמיע לי בשורה טובה / עורר בי את האהבה

מייקל צ'פמן פייסבוק

אהוד בנאי פייסבוק