מיכל גרינגליק הבוקר יאיר

השיר "הבוקר יאיר" של מיכל גרינליק, הוא עדות אישית ומטלטלת של התמודדות עם אובדן, אבל גם הכרזה נלהבת של תקווה, נשימה, ותקומה נשית–אישית מתוך שבר עמוק.(אחיה שאולי גרינליק ז"ל – נפל במלחמת 7 באוקטובר) זהו לא שיר "זיכרון" , אלא שיר של מסע נפשי של מי שמביטה על עצמה דרך המשבר הגדול בחייה – ובוחרת, למרות הכול, להמשיך ולחיות.

"מהיאוש לקחתי / רגע עוד דקה" – פתיחה ישירה, חונקת, של אדם על הקצה שמוביל לתובנה – היאוש לא משתק – אלא דווקא מניע. רכבת "דוהרת, משוגע" – תיאור של נפש רצה, לא מאורגנת, מנסה לשרוד. גרינגליק שרה על אבל וחרדה שנעשים תנועה – לא קיפאון.

היא מציירת את בדידות השכול – במיוחד כזו שמונחת על כתפיה של אישה שצריכה "להיות בסדר". – "הכי קרובים אלייך הפכו להיות אויבים" – ביקורת חרישית אך חדה על תגובות הסביבה לשכול ולכאב.

"תביאי עוד אמרו לי / כי את לא מספיקה" – ביקורת מרירה על הציפיות (להיות חזקה, לתפקד, להמשיך).

"גם מתוך החושך מצאתי לי מקום כשהדרך מסתבכת חשוב לזכור לנשום ממה את מפחדת את מוזיקה את שיר הכל עוד יתגשם לך והבוקר יאיר" – הפזמון מדבר על המשכיות, לא הכחשה. "את מוזיקה את שיר" – היא מזכירה לעצמה את הווייתה, את מהות החיים שבה. הביטוי "והבוקר יאיר" – מטפורה אופטימית, אך כואבת: הבוקר לא שוכח את הלילה, אבל מביא אור.

השיר לובש אופי של הצהרה קיומית: הכאב לא מגדיר אותה. היא בוחרת להאמין שיש לה מה להציע, שהיא לא "מקולקלת" או "שבורה" – אלא אישה בתהליך, בעוצמה.

השיר לא מזכיר במפורש את שאולי ז"ל, אך הכל טבוע בו. התנועה מתוך חושך – ברורה כתגובה לאובדן. ההזמנה לנשום מחדש, למצוא מקום, להתחיל – נובעת מעצם ההישרדות של מי שנשארת אחרי. השיר מייצג חלק מתרבות שכול חדשה – לא רומנטית, לא ממלכתית, לא קולקטיבית – אלא אישית, ישירה, כנה.

מיכל גרינליק לא כותבת על שכול – היא כותבת על להיות אישה בתוך כאב, על תנועה בין ייאוש לחיים, ועל לא לוותר לעצמה אפילו כשהכול מתפרק.

היא מנסחת מסר לכולם – ובעיקר לנשים ולשכולות – שאפשר להכיל כאב מבלי להיכנע לו. זה שיר שכול שיש בו גם קול חזק של תקומה רכה, לא דרמטית – אולי דווקא בגלל זה הוא כל כך עוצמתי.

המוסיקה הקצבית מובילה למקום הזה, היא מלאת אור ועוצמה והקולות המצטרפים ברקע הופכים אותה למעין המנון שירת רבים של שכול פרטי שמתלכד עם שבר לאומי, אבל הוא גם שיר של חיים נשיים שמתעקשים להמשיך. של מי שמחפשת להיות "חזקה" עבור עבור עצמה.

*** מיכל גרינליק: "השיר הזה מסכם את כל מה שעברתי בשנה וחצי האחרונות, מאז שהמוזיקה הפכה להיות הכלי העיקרי שלי להתמודדות עם המציאות. עליות, ירידות, לחצים, פחדים, צחוקים, כאב ושמחה. ומעל הכל החיפוש המתמיד אחרי הדרך שלי. בחרתי להוציא את השיר הזה בחודש אלול, לקראת החגים שבתקופה הזאת החיפוש אחרי המקום שלנו חזק יותר מתמיד. מקווה שהשיר יתן כח לכל מי שמחפש את המקום שבו האור נכנס בין התריסים גם כשקשה לראות אותו. זה הוא סוף סוף שיר שאני יכולה לרקוד אליו בסלון, להסתכל אחורה על הדרך שעברתי, וקדימה על הדרך שמחכה לי ולהיות בטוחה שגם בתוך החושך הגדול הבוקר יאיר".

מיכל גרינגליק הבוקר יאיר

מהיאוש לקחתי

רגע עוד דקה

עליתי על רכבת

דוהרת משוגע

אני אבל אחרת

בפנים עוד מחזיקה

הכל או כלום תחליטי

רק להיות חזקה

נכנסת אל החדר

המבטים אורבים

הכי קרובים אלייך

הפכו להיות אויבים

תביאי עוד אמרו לי

כי את לא מספיקה

הבטן מתהפכת

רק להיות חזקה

פזמון:

גם מתוך החושך

מצאתי לי מקום

כשהדרך מסתבכת

חשוב לזכור לנשום

ממה את מפחדת

את מוזיקה את שיר

הכל עוד יתגשם לך

והבוקר יאיר

מתי הכל יקרה לי

לוקחת נשימה

רואה מה כאן מה יש לי

נופלת וקמה

היום כל שיר ששרה

מתוך פתקים בקיר

צועקת חלומות

מפסיקה להסביר

היום אני יודעת

דברים לוקחים קצת זמן

יש בי הכל רק תנו לי

אני לא צריכה סימן

ולא הכל דפוק בי

זה רק עבר רעיל

השארתי מאחור

מוכנה להתחיל

