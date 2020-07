מיכל שפירא – As She Comes

מיכל שפירא שרה כמעט בלחישה מגע נשי:

"כשהיא באה אליי / כל כך בעדינות

האצבעות שלנו מתמזגות / ועושות את מה שהן יודעות הכי טוב

ללטף וללטף / ובכל זאת להעז בזהירות"



המוסיקה – מוסיקה של השקט. הטון – הורג ברכותו. המנגינה והעיבוד מחזירים לזמנים ששיר כזה היה הופך לנושא המוזיקלי של סרט ג'יימס בונד.

אני אישה / נוגעת באישה

עכשיו אני מתחילה לנשום / כשהעולם סביבנו

מפסיק להיות קשה / קשה מדי עבורה ועבורי



מיכל שפירא העבירה את השיר למגרש המאוד אישי שלה. המבע המוסיקלי שלה (פרייזינג) מכיל את מהות הנרטיב בהסתודדות המלוחשת הזו, כשהתזמור עוטף בחיבוק קוהרנטי. שיר אינטימי מהסוג הקלאסי.

As she comes to me/ Ever so gently

Our fingers mingle/ And do what they know best

Caress and caress/ And dare yet with care

I am a woman/ Touching a woman

Now I begin to breath/ As the world around us

Ceases to be hard/ Too hard for her for her and me

Though you think I'm odd/ And say I should not

This is how I live/ This is how I breath/ Like a mangrove with a mangrove

Among other trees among other trees