מיליארד צפיות ל – ‘In The End’ של לינקין פארק

מיליארד צפיות ללהקת רוק! לכך זוכה עכשיו להקת לינקין פארק ביוטיוב בסרטון ‘In The End’, השני שלה שמגיע לשיא שכזה ביוטיוב .הסרטון הקודם שהגיע להישג הזה היה ‘Numb’ לקראת סוף 2018. למרות ש – ‘In The End’ יצא בשנת 2002, הוא עלה ליוטיוב רק לאחר שבע שנים.

לינקין פארק נכנסת למועדון של להקות רוק עם סרטוני מוסיקה שנצפו מיליארד צפיות. ל –Twenty One Pilots היו שלושה סרטונים שהגיעו למספר הזה ('Ride', 'Heathens' ו- 'Stress Out') גם 'Sweet Child O' Mine של גאנז אנד רוזס הגיע למיליארד צפיות.

בחודש שעבר חשפו חברי לינקין פארק, כי הם עדיין יש בידם חומר שלא הועלה על ידי הזמר צ'סטר בנינגטון המנוח. בתקופה שחלפה בינתיים, מייק שינודה הוציא את אלבום הבכורה שלו, בעוד שלהקתו לשעבר של בנינגטון, Gray Daze, הוציאה אלבום בכורה ביוני 2020.