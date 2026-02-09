. “Not Everything You Wanted” של מיסטר הבי אנד מיס לואו (Mr. Heavy & Ms. Low) הוא שיר מעבר לא רק גיאוגרפי (עיר-כפר), אלא קיומי. שיר על בחירה שמכילה ויתור, אימהות בלי אידיאליזציה, חיים כפריים כמרחב של גילוי, לא של בריחה. זה שיר שמחזיק שני רגשות בו-זמנית: עצב דק על מה שלא קרה, ושקט עמוק על מה שכן התרחש. לא שיר של אושר מתפרץ אלא של שלמות חלקית, אנושית, מספקת.

הפתיחה – "In the evening the babies lie so still/ And the crickets cry in my windowsill" היא תמונה פסטורלית, אבל לא ממותקת. השקט כמעט כבד, תינוקות דוממים, צרצרים, ירח גבוה. יש כאן יופי, אבל גם עומס רגשי שקט – האחריות, הידיעה שאין חזרה לאחור.

"The fields are so still it’s hard to bear" – השלווה עצמה הופכת לכובד. זה לא חופש פראי אלא מרחב שבו אין הסחות דעת, והמחשבות נשארות לבד עם עצמן.

השיר עוסק בגילויים הקטנים של אימהות – תינוקות ישנים, ילדים משחקים, יום שנגמר מהר מדי. אין דרמה האימהות היא יומיומית, שוחקת, אבל גם מעגנת, וזה מה שנותן לשיר אמינות.

"And your hand in mine reminds me that I’m here to stay" – זו אינה אהבה סוערת, אלא שותפות. מישהו שמזכיר לה לא רק מה ויתרה עליו אלא למה היא כאן להישאר.

"While the light will always find a way" – זה לא “הכול יהיה בסדר” אלא אמונה שקטה, כמעט עקשנית שגם בתוך שגרה, גם בתוך ויתור יש אור, אבל הוא עדין ולא דרמטי.

"With youth so lost you know I love you still" – שורה שסוגרת מעגל: יש הכרה באובדן הנעורים, אין ניסיון להכחיש אותו, אבל גם אין מרירות. זו קבלה בוגרת – לא חזרה אחורה אלא המשך עם מה שנשאר.

זהו שיר קטן-גדול, כזה שלא מכריז על עצמו כמהפכה אבל מחלחל לאט. הגיוון בין קאנטרי לאינדי פופ אקוסטי הוא לא אסתטי בלבד – הוא מהותי – הקאנטרי מביא איתו אדמה, שגרה, טבע, מחזוריות האינדי-פופ שומר על מודעות, ספק. המוזיקה המלודית להפליא המושרת בקולה העדין-רגיש של מיה רילוב אינה מתמסרת לאף צד: לא רומנטיזציה של הכפר, ולא געגוע מתייפייף לעיר. זה שיר שחי בין בחירה להשלמה. ההפקה המוסיקלית מעניקה לשיר ממד של שיר מהוקצע מכל בחינה, כזה שתואם את הפסגות הגבוהות של הפולק רוק האמריקאי.

מיסטר הבי ומיס לואו Not everything you wanted

In the evening the babies lie so still

And the crickets cry in my windowsill

And the moon is high

the orange blossom fills the air

And the fields are so still it’s hard to bare

Not everything you wanted

Buy everything you need

Not all that you wanted

But everything indeed

In my window I hear the children play

And the daylight it leaves with no delay

And your hand in mine reminds me that I’m here to stay

While the light will always find a way

Not everything you wanted

But everything you need

Not all that you wanted

But everything indeed

In evening’s hush our hearts will find their fill

With youth so lost you know I love you still

