מיקה משה ואלי חולי כמו פעם

מיקה משה ואלי חולי שרים דואט שבנוי כמעט כמו מסע רגשי מדורג – גם מוזיקלית וגם טקסטואלית. הוא מתחיל באינטימיות שקטה, מטפס לכאב מתפרץ, ואז נסחף למיד־טמפו רגשי שמרגיש כמו ניסיון להיאחז בזיכרון לפני שהוא נעלם.

הכניסה של אלי חולי עדינה מאוד – ״תגידי זה רק אני / שמחפש את עצמי״. הטון כאן כמעט לוחש. אין דרמה גדולה – יש בלבול, ריקנות והתפרקות איטית.

השורות: ״אני שיכור באמצע היום / ולא מצליח לישון״ מציירות דמות שאיבדה שגרה וזהות אחרי הפרידה. ההפקה בדרך כלל נשענת בשלב הזה על פסנתר/פדים רכים ומרווחים, מה שנותן תחושת חלל ובדידות.

כשמיקה משה נכנסת, היא לא שוברת את האווירה, ממשיכה אותה באותו צבע רגשי. במקום “דואט של תשובה”, מתקבל דואט של השתקפות. שניהם נמצאים באותו כאב.

השורות: ״כשאת שרה סתם במקלחת / גונבת לי מהצלחת״ הן פרטים יומיומיים קטנים, וזה בדיוק מה שהופך את הגעגוע לאמין. לא מתגעגעים ל“אהבה הגדולה” אלא להרגלים הזעירים.

הכניסה ל־״ועכשיו״ היא נקודת השיא הראשונה – ״תראי איך הנשמה שלי נגמרת״.המלודיה נפתחת לגובה, הקולות נעשים טעונים יותר, ויש תחושת “קריסה מבוקרת”.זה כבר לא כאב מופנם – זו זעקה.

המילים ״רק אלוהים יודע מה אני עוברת״ ממקמות את השיר באזור של וידוי אישי מאוד. החזרה על ״את לא כאן, אתה לא כאן״ יוצרת תחושת הדהוד של חלל ריק — כאילו שניהם מדברים זה אל זו אבל אף אחד לא באמת שומע.

השיר משנה אנרגיה למיד־טמפו זורם יותר. לא שמח אבל חי יותר ב״באת לי בחלום / זר פרחים ובלון״. החלום נותן תקווה רגעית, ואז: ״והתעוררתי פתאום״ – מחזיר בבת אחת למציאות. מוזיקלית, זה הרגע שבו הביט נהיה יותר ברור והגרוב מתחיל להוביל קדימה. המשמעות הרגשית היא שהגעגוע כבר לא רק משתק – הוא מתחיל לדחוף לחיפוש, לאובססיה, לתנועה.

הקטע: ״אני מחפש אותך בין כל הפרצופים״ מתאר מצב אחרי פרידה שבו האדם השני עדיין “נמצא” בכל מקום, והשורה: ״כי בלעדייך אין פה טעם״ מסכמת את השיר – לא כאמירה דרמטית, אלא כהודאה בעובדה שהעולם איבד צבע.הייחוד ב„כמו פעם” הוא שאין “צודק” ו“פוגע”. שני הצדדים פצועים באותה מידה.

הקולות שלהם לא מתחרים. הם משלימים זה את זה, ולכן התחושה היא לא של שיחה אלא של שני מונולוגים מקבילים שמתפספסים בזמן.

זה שיר פרידה שלא עוסק בכעס אלא בהתפוררות שאחרי האהבה. והמשפט החוזר: ״כמו פעם״ הוא בעצם כל מה ששני הצדדים רוצים לא לחזור – רק לאדם, אלא לחזור לגרסה של עצמם שהייתה קיימת כשהאהבה עוד עבדה.

שיר מאוד מחושב – כמעט “תפור” לפלייליסטים של גלגלצ. הוא לא מנסה להמציא ז׳אנר חדש, אלא לבצע בצורה מדויקת את מה שפופ רגשי ישראלי עושה הכי טוב – אינטימיות נגישה.כשיר מיינסטרים שיר עשוי היטב, מדויק רגשית ומסחרי מאוד בלי להרגיש זול. הוא לא פורץ גבולות מוזיקליים, אבל הוא כן מצליח לגעת בנקודה מאוד אוניברסלית של געגוע אחרי אהבה שנגמרה. החוזקה הגדולה שלו היא לא מקוריות אלא לשדר מנגינת רגש נוגעת ומגעת.

מיקה משה ואלי חולי כמו פעם בימוי, צילום ועריכה: טוהר זנתי

תגידי זה רק אני

שמחפש את עצמי

אני שיכור באמצע היום

ולא מצליח לישון

כשאת לא כאן לידי

אם היה לי עוד יום אחד

הייתי שם קצת ממך בצד

כשאת שרה סתם במקלחת

גונבת לי מהצלחת

תגידי זה רק אני

וזה כואב לי שהתחלתי לשכוח

את הריח המוכר

גם כשנפרדנו

תמיד חזרנו

אז איפה אתה

תגיד לי איפה אתה

ועכשיו

תראי איך הנשמה שלי נגמרת

רק אלוהים יודע מה אני עוברת

כשאתה לא כאן

את לא כאן, אתה לא כאן

הלוואי

שככה סתם פתאום היית חוזרת

טורפת את הלב שלך ונשארת

כמו פעם

באת לי בחלום

זר פרחים ובלון

ידעתי שאתה לא שוכח

יומולדת שמח

והתעוררתי פתאום

וזה כואב לי שהתחלתי לשכוח

איך את נשמעת

גם כשנפרדנו

תמיד חזרנו

אז איפה את

תגידי איפה את

ועכשיו תראה איך הנשמה שלי נגמרת

רק אלוהים יודע מה אני עוברת כשאתה לא כאן, את לא כאן, אתה לא כאן

הלוואי שככה סתם פתאום היית חוזרת

טורפת את הלב שלי ונשארת כמו פעם, כמו פעם, כמו פעם

את לא יודעת איך אני מחפש אותך בין כל הפרצופים

ובא לי שתפתיע ותופיע לי באמצע החיים

כי בלעדייך אין פה טעם

ריק כל פעם

כשאת כבר לא כאן

מיקה משה פייסבוק

אלי חולי פייסבוק