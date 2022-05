מיקה משחרר סינגל חדש 'יו יו' לקראת גמר האירוויזיון

היוצר-זמר, מיקה, אחד משלושת מנחי האירוויזיון בטורינו משתף בסינגל חדש – "יו יו" היוצא לקראת גמר האירוויזיון. מיקה יבצע את שיר האלט-פופ החדש לראשונה בתחרות האירוויזיון השבוע, שם הוא מנחה את האירוע יחד עם אלסנדרו קטלאן והזמרת האיטלקית לורה פאוסיני. "רציתי לכתוב שיר שיכול לגרום לך לבכות ולרקוד בו זמנית", אומר מיקה. "זה שיר שאמור לגרום לעולם, למרות כל הרע שמתחולל בו, להרגיש טוב יותר, משהו שתמיד יהיה שם כדי לנחם אותך. כתבתי את זה בשביל כולם".

מייקל הולברוק פנימן ג'וניור. זה שמו המלא. מיקה (39) הוציא את אלבום האולפן הראשון שלו באורך מלא, Life in Cartoon Motion, באילנד רקורדס ב-2007. , מכירו של יותר מ-5.6 מיליון עותקים ברחבי העולם היו בין הגורמים לזכייה בפרס בריט ולקבלת מועמדות לפרס גראמי. בינואר 2007 הוא הגיע לפסגת המצעד האנגליעם "גרייס קלי". מאז הוא המשיך להקליט ארבעה אלבומי אולפן נוספים (לאחרונה My Name is Michael Holbrook באוקטובר 2019), וכן שימש כשופט/מנטור גם בגרסה הצרפתית של The Voice וגם בגרסה האיטלקית של X Factor. מיקה גם כיכב בתוכנית משלו בטלוויזיה באיטליה, Stasera Casa Mika , שזכתה בפרס ורד הזהב לבידור לשנת 2017, שבעקבותיה קיבל את ההנחיה באירוויזיון.

מיקה – My Name Is Michael Holbrook

MIKA – Yo Yo