אודי תורג'מן ומיקה קרני פותחים את השיר בבית האחרון של הפואמה:

“נתתי לך שעון במקום

טבעת נישואין

זמן עגול וטוב

של נדודי שינה ונצח”

הבית הזה הוא תמצית של קשר שהומר מאידיליה רגשית לסמל מופשט של זמן, החמצה ונצח סדוק. כשהוא מוצב בפתיחה. הוא הופך לנקודת מוצא רגשית, לא לתוצאה. נכנסים לשיר כבר מתוך תודעת אובדן מפוכחת, לא מתוך זיכרון תמים. שינוי סדר הבתים הוא מהלך לגיטימי, אך כזה שמצהיר: זו לא רק הלחנה – זו קריאה חדשה של הטקסט.

המוזיקה: מיד־טמפו יציב וקליט, הרמוניה עגולה, כמעט מנחמת, מלודיה זורמת, נגישה, לא חתרנית. מבחינה מוזיקלית זה שיר יפה לשמיעה, כזה שמתיישב בנוחות על האוזן, במיוחד בביצוע הרך והמאופק של מיקה קרני.

האם העגילות והקליטות מתאימות לרוח הטקסט של עמיחי? עמיחי כתב על זיכרון שמתערבב באשליה, אינטימיות שבדיעבד מתגלה כשברירית, הבטחה אינטימית (“שלא תפרוץ מלחמה”) שמקבלת הד היסטורי־קיומי.

לעומת זאת, המוזיקה כמעט ואינה נושאת סדק, אינה משקפת חרדה, ספק או אירוניה, מדגישה נוסטלגיה רכה, לא כואבת. במילים אחרות: המוזיקה מוסכת מתיקות לשיר במלודיה ובקצב, במקום להשאיר אותו מחוספס.

הביצוע של קרני לא דרמטי מדי, נוגע ולא נוגע במהות הטקסט. אודי תורג'מן שומר על מסגרת בטוחה, אבל בסופו של דבר המוסיקה הדינמית נמצאת ליד המילים. האם זה עובד? – באופן מסוים בלבד – כהתמודדות מלאה עם עומק הטקסט של עמיחי זה עובד חלקית, המהלך הפרשני (שינוי סדר הבתים): מעניין מצד אחד אבל מרכך מאידך. פופ עגול וקליט, קצב מידטמפו שחוזר על הבית האחרון כמנטרה יוצרים קשר רופף בין הטקסט למוסיקה, וזוהי במידה מסוימת החמצה,אינה יוצרת אינטרקציה עם המילים.

*** מיקה קרני ואודי תורג'מן בשיר ראשון לקראת אלבום משותף חדש – "ברית".

מיקה קרני ואודי תורג'מן כמו שהיה

כמו שהיה

כשהמים אשר שתינו בלילות אחר כך

היו כל היין בעולם

ודלתות שלעולם לא אזכור

כפתורים במבוא ביתך

להדליק אור

לצלצול או לאלם

כך רצינו . כך רצינו?

ליד החלון הפתוח

הבטחת לי

שלא תפרוץ מלחמה

נתתי לך שעון במקום

טבעת נישואין

זמן עגול וטוב

של נדודי שינה ונצח

מיקה קרני פייסבוק

אודי תורג'מן פייסבוק