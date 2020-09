אלבום הסופרגרופ – Superheavy, הרכב עליו נמנה דמיאן מארלי, בנו של בוב מארלי, חושף את אהבתו הגדולה של מיק ג'אגר לרגאיי.

לג'אגר היה דואט עם פיטר טוש (חלוץ התנועה הרסטפרית, נמנה על הרכב ה-Wailers) בשבעים. הרולינג סטונס עשו קאבר על שיר הרגאיי הקלאסי Cherry Oh Baby ב-1976. אהבתו של ג'אגר לרגאיי קשורה עוד לסיקסטיז, כאשר רקד במועדונים ג'מייקנים. ג'אגר וחברו ללהקה צ'רלי ווטס הופנטו מהמוסיקה: "במיוחד מהקצב, שמאוד עניין אותנו. אז התחתלנו לנגן – מקצבי רגאיי בלהקה. מאז אני מאוהב"

ג'אגר בחר לבקשת מגזין הרולינג סטון את עשרת קטעי הרגאי האהובים עליו: הוא פותח בהופעה של בוב מארלי ברוקסי ב-1976, שלושה קטעים שמתחברים ל-24 דקות, מה שמתחבר לו לימים בהם רקד במועדונים ג'מייקנים. בהתייחסו לקטע "You Don't Love Me" של דון פן, מספר ג'אגר ששמע לראשונה מוסיקה ג'מייקנית בתחילת השישים, אלא שאז היא לא נקראה רגאיי, אלא blue beat, סגנון שהשתנה ל – ska. קליפסו, מוסיקה קריבית, מקצבים שתמיד הדליקו אותו.

בוב מארלי מינכן 1980 – Get Up Stand Up

פיטר טוש – דה גריק תאטר לוס אנג'לס 1983



טוטס והמייטלס – That's My Number

Get Up, Stand Up / No More Trouble / War | Bob Marley, 1976

Pick Myself Up | Peter Tosh, 1978

54-46 That's My Number | Toots and the Maytals, 1968

You Don't Love Me| Dawn Penn, 1967

Cream of the Crop | Gregory Isaacs, 1983

War Ina Babylon| Max Romeo and the Upsetters, 1976

Brethern and Sisters | The Viceroys, 1983

Writing on the Wall | Ronnie Davis, 1983

Ring The Alarm | Tenor Saw, 1985

Marcus Garvey | Burning Spear, 1975

בתמונות: ג'אגר, בוב מארלי, ברנינג ספיר

להאזנה: Get Up Stand Up – בוב מארלי, ברניניג ספיר – Marcus Garvey