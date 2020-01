Think Of Others Solidarity Project

לא שמעתי את השיר הזה ברדיו, למרות שהוא חדש. המסר לא רלוונטי? השיר גרוע? אני יכול להבין שיקולי עורכים. מי שר היום על – וגר זאב עם כבש, מי חושב על האחר, מי שר היום על חשיבה פוליטית מחוץ לקופסא. מי קורא היום לצאת לרחובות לעצור את הסחף הלאומני? נדמה שמירה עווד ושותפיה לשיר רצו יותר לשדר את המסר, שלעולם אינו מתיישן, אבל עשו שימוש במוסיקה שהיתה טובה לעידן "אנחנו העולם".

העניין אינו בסגנון מוסיקלי, אלא בהירתמות אמנים לשנות מציאות: אתם מתארים לכם מצב ששלום חנוך, אהוד בנאי, דיוויד ברוזה, אביב גפן, הדג נחש, מוקי, יהודה פוליקר וחוה אלברשטיין מתייצבים בבית נשיא ישראל לשיר שירים למען זכויות האדם, אי אפליה, שוויון וצדק חברתי. חזון אחרית הימים? יש מחסור מדאיג ומטריד בהירתמות של אמנים למען החברה. אמנים בהחלט יכולים לשמש נושאי דגל. מירה עווד ואחינועם ניני הן לוחמות. כל מי שהצטרף אליהן לשיר הזה – נתן כתף למאבקן למען הצדק.

נכון, המוסיקה שהיא בבסיסה היא פולק, נשמעת מעט תמימה, אולי אפילו חסרת שינים ולא נוקבת, ועדיין השיר מכיל מרכיבים של זמרים (שונים), תערובת ז'אנרים ושפות, שמייצרים את מהות המסר. האם אי שידורו לציבור מסמן מתווה המאפיין חברה מתלהמת, משולהבת ותוקפנית? הייתי רוצה להאמין שלא, אבל ככל הנראה גם אני תמים.

בהשתתפות: מירה עווד, נורמן עיסא, פיטר יארו, אחינועם ניני, מרים טוקאן, קובי פרחי (אורפנד לנד), אדם גורליצקי, דוויד ברוזה, בסאם בירומי, יוסי צברי וסאמח סאז זקוט.

**** מירה עווד הזמינה 10 זמרים וזמרות, ערבים ויהודים, לשיר איתה המנון סולידריות בינלאומי על בסיס שיר בערבית של המשורר הפלסטיני מחמוד דרוויש שעווד הלחינה ושרה לפני כמה שנים. בעקבות התהודה שהשיר תפס, בגלל מסרו הקורא לאחווה אנושית, החליטה עווד לייצר מהשיר המנון אחווה ערבי-יהודי. היא הזמינה את חברתה הקרובה המוזיקאית אחינועם ניני לתרגמו לאנגלית, כדי לתת לשיר הזדמנות לשלוח קריאה החוצה לעולם.

המסע לגייס זמרים וזמרות שישתתפו בפרויקט לא היה פשוט. עווד מספרת כי, למרבה האבסורד, המילה היפה ״סולידריות״, הפכה, כמו המילים ״שלום״ ו״דו-קיום״, לאמירה פוליטית. המציאות שלנו עוותה עד כדי כך, שהתחשבות בטובת האחר נחשבת בגידה בזהות, בעדה, במגזר או אפילו במולדת. לכן אמנים רבים סירבו להשתתף, ואף הצהירו שהם מפחדים ליטול חלק.





As you prepare your evening meal/ Think of how the others feel

Don't forget to feed the hungry dove/ As you wage your wars with guns

Think of all the other ones/ Those who still believe in peace and love

As you pay for running water/ Think of someone's son or daughter

Nursed by clouds beneath a starry dome/ As you return from work tonight

Think of others and their plight/ Those who live in camps and dream of home

As you lay your head to rest, dreaming deep/ Remember those who have no place to sleep

As you let your words run free in rhyme and tongue in cheek/ Remember those who've lost their very right to speak

And as you think of others, far away,/ Think of yourself and say

"If only I could be a candle in the dark,/ I wish I were a candle in the dark".

בשנה הבאה נשב על המרפסת/ כמו בשנים שחלפו עד היום

ילדים אחדים ישחקו בתופסת/ אחרים יעמדו נכלמים במחסום

בשנה הבאה נישא שוב עיניים בתפילה/ שזאת המלחמה האחרונה

אנפה לבנה תפרוש לה כנפיים/ למרות שביקשנו ספציפית יונה

ובינתיים בדיוק כמו אשתקד/ נגיש ענבים צוננים לשולחן

נאנח בייאוש במבט קצת מוטרד/ אבל לא נזיז חלילה את הישבן

הגיע הזמן שנקום סוף סוף מן המרפסות,/ ובמקום לספור ציפורים נודדות

נצא אל הרחובות/ נבעט במוסכמות/ נעצור את ההתחמשות ואת בניית הגדרות

נפסיק להתבצר בעמדות ולפחד מסכינים נשלפות/ לירות ולבכות, לבכות ולשלוט

לטמון את הראש בחול או להטיח אותו בקירות/ לא נריב על מי צודק ומי אשם

אם יש פרטנר או אם אין/ ומי יתן שגם בחשיכה הכי גדולה/ נזכור להיות נר באפילה

عايش في ظلام بفتش على نور الشمعه

الابتسامه على الوجه بس بالقلب في دمعه

عيون الناس نشفت، بقيت اللمعه

ليوم غير لمايكل احمد يوسي وحمزه

صعب تفكر بغيرك لما ولا واحد بفكر

الوضع بحيّر، كيف اقرر

لما قدامي جدار على حياتي مسيطر

فرسمت جناح وفوقه راح احلق، فكر

فكر في غيرك لانه في غيرك ساكن هون

كلنا مختلفين وكل واحد في اله لون

الثوره بتصير في الشارع مش على التلفزيون

اطلع من الصالون

كون انت نابوليون

احتل في احلامك كابوس الواقع

لانه حتى الاطرش، الاطرش صار سامع

انه اليوم هذا جاي ما في مانع

الشمس ما بتغيب وراح تداوي القلب الواسع

* תרגום ראפ:

אני חי באפילה, מחפש את אור הנר/ על פניי חיוך, אך בלב דמעה

עיני האנשים יבשו, אבל עוד יש ניצוץ של תקווה/ ליום אחר בשביל מייקל, אחמד, יוסי וחמזה

קשה לחשוב על האחר, כשאף אחד לא חושב/ המצב מבלבל, איך להחליט

כאשר לפניי חומה שעל חיי משתלטת/ אז ציירתי לי כנף ומעליה אני דואה

חשוב על זולתך כי זולתך גם חי פה/ כולנו שונים, ולכל אחד צבע

המהפיכה תקרה ברחובות ולא בטלויזיה/ צא מהסלון, תהיה נפולאון

תכבוש בחלומותיך את סיוט המציאות/ כי אפילו החירש כבר שמע

שהיום ההוא מגיע, אין דרך לעצור אותו/ השמש לא תשקע ותאחה את הלב הרחב

Think Of Others Solidarity Project

