מירי מסיקה עופר ניסים תזכור אותי

"תזכור אותי" של מירי מסיקה, מחבר שני עולמות שבדרך כלל אינם נפגשים: הבלדה הדרמטית המזוהה עמה והפקת האוס-דאנס אלקטרונית של עופר ניסים. במקום שהקצב יחליש את עוצמת הטקסט, הוא דווקא מעניק לו תחושת דחיפות – כאילו הזיכרון עצמו רודף אחר הדוברת ואינו נותן לה מנוח.

לכאורה זהו שיר געגועים, אך למעשה הוא רחב יותר. הבקשה "תזכור אותי" אינה מופנית רק לאהוב לשעבר; היא נשמעת כפנייה לכל מי שפגש את הדוברת, ואפילו לעצמה.היא מבקשת שלא יזכרו אותה דרך השברים בלבד:"תזכור אותי מבעד לסדקים בין חלקים מצולקים." זו אינה בקשה לרחמים, אלא להכרה בזהות השלמה – גם בפצעים וגם באור. השיר עוסק בזיכרון, בזהות, בהתמודדות עם כאב ובמאבק להישאר נוכחת בעולם שעלול לשכוח.

הטקסט כתוב כשורת וידויים. המשפטים אינם מספרים סיפור ליניארי, אלא מצטברים לכדי דיוקן נפשי – "אני נופלת שוב ושוב וקמה" = משפט פשוט, אך הוא מסכם חיים של מאבק. מנגד מופיעים דימויים עזים יותר:"ארץ עייפה"., "הנפש נבהלה", "נמכרת לתשוקה הכי דפוקה", "אבדה השמש בעיניי". הם יוצרים תחושה של מסע דרך טראומה, אובדן והתחדשות.בשונה משירי אהבה רגילים, כאן האהבה היא רק חלק מהסיפור. מרכז הכובד הוא השאלה: – איך אדם רוצה שיזכרו אותו אחרי כל מה שעבר?

מירי מסיקה שרה את הטקסט כאילו מדובר במונולוג תיאטרלי. תחילת השיר מאופקת. כל משפט נבנה בזהירות. בהמשך היא פותחת את הקול במלוא העוצמה בפזמון: "תזכור אותי…" היא משדרת תחושה אותנטית. העוצמה נשמעת טבעית, כאילו אי אפשר היה לשיר את המשפט אחרת, משדרת פגיעות וכאב אבל גם כוח זו הסיבה שגם כשהשיר עטוף בהפקת דאנס, הוא נשאר בראש ובראשונה שיר של זמרת.

ההפקה של עופר ניסים מרכיב חדש בעולמה המוזיקלי של מסיקה. במקום פסנתר ותזמורת בלבד, מקבלים ביט האוס יציב, צליל אוויר של סינתיסייזרים,שכבות אלקטרוניות נקיות.הביט אינו הופך את השיר לשיר מועדונים. להפך. הוא יוצר תנועה מתמדת, כאילו הלב ממשיך לפעום למרות הכאב. ההפקה מזכירה את המגמה העולמית של השנים האחרונות, שבה בלדות רגשיות זוכות לעיבוד אלקטרוני מבלי לאבד את העומק שלהן.

הקליפ, שנוצר באמצעות AI, אינו משתמש בטכנולוגיה כגימיק בלבד. החלפת הפנים בין נשים שונות יוצרת אמירה ברורה: הדמות בשיר אינה אישה אחת. היא נשים רבות. כל אחת מהן מבקשת: "תזכור אותי." כך השיר הופך מסיפור אישי לסיפור קולקטיבי. הזהויות מתחלפות, אבל הכמיהה להיראות ולהיזכר נשארת זהה. זהו שימוש מוצלח בבינה מלאכותית כדי להמחיש רעיון רגשי, ולא רק להפגין יכולת טכנולוגית.

היתרון הגדול של "תזכור אותי" הוא השילוב הנדיר בין טקסט עמוק להפקת פופ-אלקטרונית עכשווית. מירי מסיקה מוכיחה שאפשר לשיר בלדה טעונה גם על גבי ביט האוס, מבלי לאבד את האינטימיות. עופר ניסים נמנע מהפקה ראוותנית, ובמקום זאת בונה מרחב שמעצים את הסיפור.גם הקליפ מוסיף רובד משמעותי. הוא אינו "מסביר" את השיר, אלא מרחיב את משמעותו: הרצון שיראו אותנו ויזכרו אותנו אינו שייך לאדם אחד בלבד. . שיר כזה היה יכול לעבוד גם כבלדת פסנתר חשופה לחלוטין, ויש מאזינים שיעדיפו גרסה מינימליסטית יותר. אולם דווקא הבחירה שלא ללכת בדרך הצפויה מעניקה לו זהות ייחודית.

מירי מסיקה עופר ניסים תזכור אותי קונספט ובימוי קריאטיבי: אלה אוזן

יצירה משותפת והפקת AI: סמדר ליאני

תזכור אותי מבעד לסדקים

בין חלקים מצולקים

שבאו לטשטש אותי

תזכור אותי כמו התחלה יפה

כמו שקפצתי יחפה

ולא פחדתי

רצתי אל האש

רק להרגיש אותי

אלוהים איך לא פחדתי

תזכור איך נקשרתי בלי לחשוב

איך שרקדתי ברחוב

ולא אכפת לי מה כולם אומרים

תבוא כאילו לילה אחרון

כשאין חשבון בעיפרון

ואין עתיד למחירים

שיישרפו הייסורים

אני איבדתי

ואם אבדתי אבדתי

תזכור אותי כי לא יודעת למה

אני נופלת שוב ושוב וקמה

התפרקתי בחיי

המשכתי בלעדי

לאן אני שייכת

לְמה בכלל אני הופכת

שמה

נשכחה אהבתי וגם אב דההשמש בעיניי

תזכור אותי הולכת

איתך מבראשית ועד סוף ימיי

תזכור אותי אחרי המשברים

התירוצים הממכרים

שסיפרתי לעצמי

תזכור גם אם הדלת נעולה

והנפש נבהלה חיפשה לי מחילה

ולא היה לי אף אחד שיחבק אותי

אלוהים מי יחבק אותי

תזכור אותי בארץ עייפה

נפרדת מהגוף הזה

והתמימות שבתוכי

נמכרת לתשוקה הכי דפוקה

טינופת שיכורה שלא שברה אותי

שיחקתי כמו מלכה

ולא ברחתי לדקה

איך יצאתי גיבורה

תזכור שלא ברחתי

תזכור אותי כי לא יודעת למה

אני נופלת שוב ושוב וקמה

כבר נשברתי בחיי

ומי אני ודי

לאן אני שייכת

למה בכלל אני הופכת

שמה

נשכחה אהבתי וגם

אבדה השמש בעיניי

תזכור אותי הולכת

איתך מבראשית ועד סוף ימיי

(פזמון אחרון)

תזכור איך שחיפשתי אחריך

ומצאתי חן שם בעיניך

אם אשכח שוב בחיי

תזכור אותי בחסד

וברחמים עד סוף ימיי

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